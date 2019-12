DIE STERNE – Anfang verpasst

11 Dezember 2019 No Comment

Tapete bringt zum Jahresende eine üppige Werkschau der frühen Jahre der Hamburger Band „Die Sterne“ auf den Markt. Zeitlich genau passend zum Reboot mit neuer Platte im Februar 2020 wird hier auf epischer Länge mit 87 Songs auf sieben Tonträger verteilt, nochmal eindrucksvoll dargelegt, welche Pionierarbeit die Band in den Wendejahren ab 1990 leistete.

Punk und Neue Deutsche Welle sind schon lang beerdigt oder scheintot als Frank Spilker vom kleinen Kaff (Bad Salzuflen) ins große Kaff (Hamburg) zieht. Auf der Suche nach einem neuen Sound, der in etwa die Vibes der Dexys Midnight Runners ins Deutsche transferieren könnte, finden sich in der Hamburger Musiker-Hafenszene Thomas Wenzel (Bass), Christoph Leich (Orgel) und Frank Will (Schlagzeug).

Und so schaffen die vier einen ganz eigenen Klangkosmos mit Orgel, groovendem Schlagzeugbeat, tanzbodentauglichen Bassläufen und einer E-Gitarre, die sich zwar nicht in den Vordergrund drängt aber immer auch weiß, wie eine gute Funkattacke zu fahren ist. Gerade das Debüt „Wichtig“ zeigt 1993 die junge Chemie eindrucksvoll und Singles wie „Fickt das System“ sind unerhört (eingängig).

Der Musikexpress kann 1994 mit dem Nachfolgealbum „In Echt“ noch nicht so richtig etwas anfangen und bleibt noch auf Distanz. Diese freundliche Gesangsstimme, der man gar nichts Böses andichten wollte benutzt die deutsche Sprache aber geistreich im Sinne alter Agit-Rock-Vorbilder wie Ton, Steine Scherben und es geht es nicht nur um reines Sloganeering wie bei artverwandten Kollegen aus Hamburg.

MTV ist begeistert. Im Zuge der aufkeimenden Britpop-Bewegung in England sucht man ein deutsches Äquivalent und die „Hamburger Schule™“ bietet sich dafür bestens an. Während in Berlin Techno DJs die elektronische Musik in die Clubs bringen, sind es in Hamburg klassische Rockbandbesetzungen, die mit Sprache und Stil experimentieren und deutsche Indie-Rockmusik quasi neu erfinden.

Videos werden produziert, in denen 2-Metermann Spilker charmant durch die Gegend stakst oder aus oben aus einem alten Fiat rausschaut als man im Video zu „Trrrmer“ pittoresk durch ein sommerliches Italien cruist. „Universal Tellerwäscher“ ist der andere unverschämt smarte Hit, der bis heute im Gedächtnis bleibt.

„Posen“ und „Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die interessanten“ zeigen die Band Mitte der Neunziger voll entwickelt mit Hits („Was hat dich bloß so ruiniert“, „Die Interessanten“), grandiosen Albumsongs („Widerschein“) und nonkonformer Bissigkeit („Scheiss auf deutsche Texte“).

Die Sterne lassen sich eben nicht gerne in Schubladen stecken oder vor einen Karren spannen. Nach einer US-Reise für das Goethe-Institut und dem lässigen Hit „Big in Berlin“ beschließt das eher experimentelle „Wo ist hier“ 1999 das ereignisreiche Sterne-Jahrzehnt.

Das vorliegende Boxset enthält die ersten 5 Studioalben, Raritäten, unveröffentlichte Live-Aufnahmen und ein ausführliches Booklet mit vielen Fotos und Linernotes von Tino Hanekamp, Christoph Jacke, Chris v. Rautenkranz.

LP1 (Doppel-LP) – „Wichtig“

A1 Mach die Tür zu, es zieht

A2 Telekomm

A3 Baustoffhandel, 1. Stock

A4 In Klammern

A5 Wichtig

A6 Anfang verpasst

B1 Rockmühle

B2 Alles oder niemand

B3 Sowieso drin

B4 (Untitled)

B5 Jenseits von Eden

B6 Meine Oma

C1 Idiotensport

C2 Unter Geiern

C3 Hier

D1 Fickt das System

D2 Unkonzentriert

D3 Alles wird teurer

D4 Anfang verpasst

LP2 – „In echt“

A1 Einzugsermächtigung

A2 Du darfst nicht vergessen zu essen

A3 Universal Tellerwäscher

A4 Nüchtern

A5 Es möchte echt sein

A6 Franzi und Crack

B1 Kein Mitleid

B2 Vorabendprogrammredakteur

B3 Il Silenzio

B4 Zum Totschlagen zu schön

B5 Unland

B6 Offenbarungseid

LP3 – „Posen“

A1 Scheiß auf deutsche Texte

A2 Trrrmmer

A3 Risikobiographie

A4 Zucker

A5 Was hat dich bloß so ruiniert

A6 Unter Geiern II

A7 Schnorrvögel

B1 Themenläden

B2 Swinging Safari

B3 Inseln

B4 Frank Orgel

B5 Stell die Verbindung her

LP4 – „Von allen Gedanken schätze ich am meisten die Interessanten“

A1 Die Interessanten

A2 Ganz normaler Tag

A3 Abstrakt

A4 Widerschein

A5 Merg.ID.

A6 Tourtagebuch

B1 Klebrig – vermutlich

B2 Kannst du dich nicht endlich entscheiden

B3 Sofern die Winde wehen

B4 1-2-3-Tier

B5 Bis neun bist du O.K.

LP5 – „Wo ist hier“

A1 Ich variiere meinen Rhythmus

A2 Big in Berlin

A3 Solangehierunterwegs

A4 Dingeling

A5 Melodie D’Amour

A6 Biestbeat

B1 Nichts wie wir’s kennen

B2 Das bisschen besser

B3 Bevor du losgehst

B4 Manchmal sagt man vertraute Sachen vor sich hin

B5 Respekt

LP6 – „Klammer zu“ (B-Seiten, Raritäten)

A1 Universal Tellerwäscher

A2 Klammer zu

A3 Eifersucht spricht

A4 Jetzt nicht

A5 Was hat dich bloß so ruiniert (Singleversion)

A6 Trrrmmer (Singleversion)

B1 Sofern die Winde wehen (Instrumental)

B2 Widerschein (Singleversion)

B3 Abstrakt (Singlemix)

B4 Bis neun bist du O.K. (Radio Version)

B5 Big in Berlin (Edwyn Collins Mix)

B6 Fluchtthema

LP7 – „Markthalle 1996“ (live)

A1 Scheiß auf deutsche Texte

A2 Trrrmmer

A3 Stell die Verbindung her

A4 Vorabendprogrammredakteur

A5 Risikobiographie

A6 Themenläden

B1 Swinging Safari

B2 Inseln

B3 Universal Tellerwäscher

B4 Was hat dich bloß so ruiniert

B5 Unter Geiern II