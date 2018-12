DIE TOTEN HOSEN Kino-Dokumentation WEIL DU NUR EINMAL LEBST

14 Dezember 2018 No Comment

WEIL DU NUR EINMAL LEBST – Die Toten Hosen auf Tour

Ein Dokumentarfilm von Cordula Kablitz-Post und Paul Dugdale

Kinostart: 28. März 2019

Die Düsseldorfer Band Die Toten Hosen ist ein Phänomen der Superlative. Gegründet 1982 mit Wurzeln in der deutschen Punkbewegung kreieren sie seit 36 Jahren Lieder, bei denen Politik, Spaß und manchmal Provokation keine Widersprüche sind und die wie bei keiner anderen deutschen Band die Gegenwart reflektieren. Für Campino, den Sänger und Texter der Band, war Punk ursprünglich der Gegenentwurf zur biederen Realität der späten 70er und frühen 80er Jahre in Westdeutschland. Heute ist es für die Band eine Lebenseinstellung, die sich auch mit dem gigantischen Erfolg von über 19 Millionen verkauften Tonträgern nicht geändert hat. Es bedeutet für sie, sowohl auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und bei spontanen Konzerten wie in Chemnitz gegen rechts zu spielen, als auch in ihrem Umfeld, mit ihren Fans und der immer gleichen Crew sozial und loyal umzugehen.

„Bis zum bitteren Ende“ haben sich viele Fans und Crewmitglieder in die Haut tätowieren lassen. Eine eingeschworene Gemeinschaft, deren einziger Feind das Älterwerden ist. Campinos Hörsturz, nach dem einige Konzerte der Tour 2018 ausfielen, war ein Warnschuss, der der Band bewusst machte, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr weitergeht.

WEIL DU NUR EINMAL LEBST begleitet die Toten Hosen 2018 auf ihrer Rekordtournee „Laune der Natour“ und zeigt eine Band, die jeden Tag schätzt, an dem sie noch gemeinsam auf der Bühne mit dieser unglaublichen Energie der ersten Stunde spielen können. Die Konzertreise, die von insgesamt fast 1 Mio. Zuschauern besucht wurde, führte die Band unter anderem durch die Stadien und Open Air-Locations in Deutschland und der Schweiz sowie nach Argentinien, wo Die Toten Hosen seit 26 Jahren die enthusiastischsten und treuesten Fans außerhalb des deutschsprachigen Raums haben.

Regie führt Cordula Kablitz-Post, die für ihre Porträtreihe „Durch die Nacht mit…“ den Grimme-Preis erhalten hat und Die Toten Hosen seit über zehn Jahren immer wieder filmisch begleitet. Der Film zeigt die Band während der Tour auf der Bühne, Backstage und im Tourbus: „access all areas“. D.O.P Christopher Rowe und Matthias Schellenberg filmen dabei nach dem „Fly on the wall“-Prinzip die Band so authentisch wie nie zuvor. Für die Co-Regie bei den Konzerten konnte der renommierte Musikfilmregisseur Paul Dugdale gewonnen werden, der bereits mit Coldplay und den Rolling Stones zusammengearbeitet hat und einige der größten Hits der Toten Hosen für diese Dokumentation eingefangen hat: „Hier kommt Alex“ (1988), „Schönen Gruß, auf Wiedersehen“ (1990), „Wünsch Dir was“ (1993), „Bonnie & Clyde“ (1996), „Pushed Again“ (1999), „Auswärtsspiel“ (2002), „Tage wie diese“ (2012) und viele andere.

Durch das hochwertige DOLBY ATMOS-Verfahren wird der Film auch in den größten und modernsten Kinos gezeigt, damit die Fans den Film sowohl optisch als auch akustisch als besonderes Event erleben.

WEIL DU NUR EINMAL LEBST wurde von avanti media fiction GmbH (Cordula Kablitz-Post) in Kooperation mit Opus R produziert. Gefördert wurde der Dokumentarfilm von der FFA, dem DFFF und der Film- und Medienstiftung NRW.

Foto: © Bastian Bochinski

Pressetext: boxoffice