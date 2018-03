DOG EAT DOG – Live in Düsseldorf

1 März 2018 No Comment

triggerfish.de präsentiert:

Dog Eat Dog & Support @ Haus der Jugend – Düsseldorf

Fr. 13.04.2018 – 20.00h Beginn / Einlass 19.30h

Gerne erinnern wir uns zurück an das Jahr 1996: eine aus Washington/New York stammende Crossover-Band gewann den MTV Breakthrough Award noch vor Alanis Morissette, spielte eine von der Bravo (!) präsentierte, restlos ausverkaufte, 2500er-Hallen-Tournee in Deutschland, und wusste mit großartigen, damals in den deutschen Single Top10 vertretenen Hits ala „Who’s The King“, „No Fronts“, „Rocky“ oder auch „Isms“ nicht nur im Nachmittags-Programm von MTVIVA zu begeistern. Einige dieser Dinge haben sich in den letzten 22 Jahren sicherlich geändert, weiterhin steht aber fest, dass DOG EAT DOG damals wie heute eine grandiose Liveshow auf die Beine stellen. Nun auch wieder mit Saxophone live on stage….