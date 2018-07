DOYLE (of Misfits) – Live in Düsseldorf

12 Juli 2018 No Comment

triggerfish.de präsentiert:

Doyle (of Misfits) & Support @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Di. 31.07.2018 – 20.45h Beginn / Einlass 20.00h

Der legendäre Gitarrist der MISFITS, Doyle von Frankenstein, wird mit seiner Band DOYLE eigene Songs sowie natürlich MISFITS Klassiker präsentieren. Doyle war auf den legendären 1982er MISFITS- “Walk Among Us” & “Evilive” Scheiben zu hören – auch bei den Mid90er Misfits Reunion Alben „American Psycho“ & „Famous Monsters“ war er an der Gitarre aktiv – die aktuelle USA Misfits Comeback Rutsche mit Glen Danzig & Jerry Only in ausverkauften 20.000er Arenen begleitet er ebenso als Gitarrist.