Düsseldorfer Büdchentag 2018

28 März 2018 No Comment

Am Samstag, den 25.08.2018 findet zum dritten Mal der Düsseldorfer Büdchentag statt. Nach der gelungenen Premiere 2016 und einem erfolgreichen Anschluss in 2017, zelebrieren wir 2018 wieder die einzigartige Büdchenkultur Düsseldorfs an ausgewählten Orten in der schönsten Stadt am Rhein. Den ganzen Tag wird es kulturelles Programm in den teilnehmenden Büdchen geben – ob Theaterperformances, Lesungen, Kunst, Poetry Slam, Djs, Bands, oder Bingo – es erwartet euch ein breit gefächertes Programm.

Die “Initiative Düsseldorfer Büdchentag” will

die lokale Aufmerksamkeit auf die Kleinhändler (Büdchen) im Viertel/Bezirk lenken.

die Notwendigkeit unterstreichen, dem lokal kleinsten Element des Einzelhandels den Platz zu geben, den es braucht.

Düsseldorfern vermitteln, dass es oft das Büdchen um die Ecke ist, dass das Leben im Stadtteil/Viertel/Bezirk lebenswert macht.

die einzigartige kulturhistorische Bedeutung des Büdchens in der Region hervorheben und in den Fokus der Bevölkerung bringen.

den Bewohnern der Stadt die Möglichkeit geben, den Tag mitzugestalten.

Kunst, Kultur und Musik in den Alltagsraum eines Büdchens bringen.

Es ist eure Stadt und es sind auch eure Büdchen. Also macht mit beim 3. Düsseldorfer Büdchentag!

duesseldorfer-buedchentag.de

facebook.com/duesseldorferbuedchentag

instagram.com/buedchentag