ELBOW „Little Fictions“ – Neues Album im Februar

7 Dezember 2016 No Comment

ELBOW melden sich zurück. Am 03. Februar 2017 wird das siebte Studioalbum der Band erscheinen, “Little Fictions”. Das erste Album, das die Band nach dem Weggang von Schlagzeuger Richard Jupp Anfang des Jahres zu viert in Schottland und Manchester aufnahm.

Unterstützt wurden ELBOW von den Streichern des Hallé Orchestra Manchester, dem Hallé Ancoats Community Choir, Mitgliedern der London Contemporary Voices und dem Session-Drummer Alex Reeves. Die erste Single „Magnificent (She Says)“ könnt Ihr Euch hier anhören:

Der Weggang von Richard Jupp führt dazu, dass sich elbow neuen Techniken zuwandten, den Rhythmus ihrer Musik überdachten, Samplings und Loops in die neuen Songs einbauten, was „Little Fictions“ nahezu zu einem Upbeat-Album macht. Gitarrist Mark Potter berichtet über die gelöste Atmosphäre während der Aufnahmen und den Zusammenhalt innerhalb der Band: „It’s the sound of four people who love what they do and each other“.

“It’s really quite chunky and beat-heavy. There’s a sparseness to the songs which perhaps we’re not known for. The themes are ranging as always, great big themes and concerns for the world at the same time as falling in love, looking forwards and backwards and all of the things”, so Sänger Guy Garvey über die Platte.

