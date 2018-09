21 September 2018 No Comment



Die Szene der elektronischen Musik trifft sich dort, wo ihre Wurzeln liegen: in Düsseldorf. Am 13. Oktober 2018 kommen bei der ELECTRI_CITY Conference 2018 in Düsseldorf Künstler, Fans, Fachjournalisten und Blogger zusammen. In Vorträgen, Workshops und Paneldiskussionen tauschen sie sich nun schon im vierten Jahr über das Genre aus. Der thematische Fokus der ELECTRI_CITY Conference liegt in diesem Jahr auf der Londoner King’s Road 430, einem Modeladen als Keimzelle für das pophistorische Phänomen „Do it yourself“. Hier wurden Bands wie die Sex Pistols und Adam And The Ants gegründet.

Die Gäste der ELECTRI_CITY Conference 2018

Als Special Guest bei der ELECTRI_CITY Conference 2018 ist Jordan Mooney dabei, die im London der 70er Jahre als Model, Schauspielerin und Musik-Managerin bekannt wurde. Jordan ist verbunden mit der Boutique von Vivien Westwood in der King’s Road 430 und war ein früher Intimus von Adam Ant. Im Anschluss ist Gitarrengott Marco Pirroni im Gespräch mit John Robb, um von der Gründung von Adam And The Ants zu berichten und der schnellen Wandlung von DIY zu Punque zu Fashion. Der Eröffnungsvortrag wird von einem Professor der Universität in Helsinki gehalten und befasst sich mit einer Frauenband aus Düsseldorf: Östro 430. Starke Frauen, starke Musik und ein starkes Line-Up für die diesjährige ELECTRI_CITY Conference. Moderation: Jochen Oberlack.

ELECTRI_CITY Conference

Samstag, 13. Oktober 2018, 12 – 19 Uhr

Haus der Universität Düsseldorf, Schadowplatz 14

Copyright: ELECTRI_CITY. Design: Markus Luigs. Photo: Sheila Rock.

Die ELECTRI_CITY Conference ist ein gemeinsames Projekt von Düsseldorf Congress GmbH und dem Musiker und Buchautor Rüdiger Esch. Seit ihrem Start 2015 waren Gäste wie Jean-Michel Jarre, Daniel Miller, John Foxx und Andy McCluskey dabei. Auf der ELECTRI_CITY Conference ist das gesprochene Wort der Star. Es geht um die Musik aus Düsseldorf, um ihre Interpretation und wissenschaftliche Erörterung. Musiker und Akteure der Szene berichten von ihren Erfahrungen – und präsentierten sie im Einklang mit der Musik. Die ELECTRI_CITY Conference gibt dem Fachmann wie dem Laien die Möglichkeit, Fragen an die Künstler zu stellen.

Buch: Rüdiger Esch: Electri_City – Elektronische Musik aus Düsseldorf

So wie Memphis für den Rock ’n’ Roll, gilt Düsseldorf als Mekka der elektronischen Musik. Hier tüftelte Kraftwerk im Kling Klang Studio an Klassikern wie Autobahn und Wir sind die Roboter. Hier brachte DAF den Sequenzern das Schwitzen bei. Neben Charterfolgen wie Das Modell oder Dr. Mabuse waren es Szenehits wie Der Mussolini und Wahre Arbeit – Wahrer Lohn, die Düsseldorf schlagartig bekannt machten. In dem Buch ELECTRI_CITY werden die Anfänge der elektronischen Musik erzählt – von denen, die sie geschaffen und erlebt haben.

Rüdiger Esch, als Mitglied von Die Krupps selbst Teil dieser virulenten Szene, beleuchtet die Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende der analogen Phase. Er folgt der Spur derer, die diese Ära erlebt und geprägt haben. Und derer, die von ihr maßgeblich beeinflusst wurden: Bands wie OMD, Heaven 17, Visage oder Ultravox. Sie alle bezogen sich auf die Pioniere der elektrischen Stadt, bevor sie selbst Botschafter der neuen Musik wurden. In dieser Oral History wird die Wirklichkeit des Mythos sichtbar und die Wirklichkeit hinter dem Mythos, die Weltmetropole des Modernismus genauso wie das Dorf in Düsseldorf. Wir treffen die Visionäre und die Macher, die Feingeister, Freidenker und Großmäuler. Die Pioniere, Tüftler, Dandys und heiligen Irren – alles bunt durchmischt, teils quer durch einzelne Personen.

KRAFTWERK * LA DÜSSELDORF * NEU! * DAF * DIE KRUPPS * RHEINGOLD * DER PLAN * PROPAGANDA * LIAISONS DANGEREUSES * PYROLATOR * MICHAEL ROTHER * WOLFGANG RIECHMANN * KLAUS DINGER * CONNY PLANK * GIORGIO MORODER * OMD * HEAVEN 17 * VISAGE * DANIEL MILLER * ULTRAVOX

