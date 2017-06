EMILY BARKER – Sweet Kind Of Blue

18 Juni 2017 No Comment

EMILY BARKER ist in England bekannt geworden durch den Titelsong für die BBC-Krimiserie „Wallander“ mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle. Für ihr neues Album erfüllte sie sich einen Traum und ging nach Memphis in das Sam Phillips Recording Studio – das wohlgemerkt nicht das klassische Sun Studio ist, sondern ein Studio, das Phillips nach seiner Trennung von Sun aufgebaut hatte.

Lässt man die nostalgischen Referenzen beiseite und konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte, die für „Sweet Kind Of Blue“ von Belang sind, stellt man fest, dass die Entscheidung in Memphis, im klassischen Modus, losgelöst von der Frage der Geister, die durch die Studioräume tanzen, eine gute war.

Ihr gelingt auf diese Weise ein feines Retro-Soul-Album, bei dem sie sowohl als Songwriterin als auch Sängerin eine gute Figur abgibt. Der Opener, der auch Titeltrack ist, holt dabei schon mal gleich die halbe Miete. Das auch als Single veröffentlichte „Sunrise“ kann genauso überzeugen wie auch das folgende „No. 5 Hurricane“. „Crazy Life“ ist ein weiterer Höhepunkt.

Emily Barker wagt den Vergleich mit den Besten dieser Zunft, wirft sich in die Höhle des Löwen und schreitet aufrecht heraus. Die Zutaten von Soul, Blues, Folk und auch Country kommen in einer geschmackvollen Memphis-Produktion auf den Punkt. Was dabei auf der Stecke bleibt sind Innovationsprünge, Momente, in denen künstlerische Eigenständigkeit erlebbar wird, oder schlicht und einfach etwas Mut in der Umsetzung hörbar wird.

Auf „Sweet Kind Of Blue“ ist nichts zu hören, das es nicht schon einmal in genau diesem Ansatz gab. Und da misst sie sich durch den eigens gewählten Ansatz mit den Giganten, die all die musikalischen Momente bereit vor Jahrzehnten definiert haben. Dass man dabei schwerlich neue Meriten erwirbt, ist den Umständen geschuldet. Und doch ist es toll, dass Emily Barker diesem Genre auch im Jahr 2017 noch neue, respektable, Songs hinzufügt.

Bewertung: 4 von 6

VÖ: 19.05.2017

Label: Everyone Sang

emilybarker.com

Tracklist:

1. Sweet Kind of Blue

2. Sister Goodbye

3. Sunrise

4. No. 5 Hurricane

5. If We Forget to Dance

6. Crazy Life

7. Over My Shoulder

8. Change

9. More!

10. Underneath the Honey Moon