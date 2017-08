ENTER SHIKARI – Neues Album „The Spark“ & Tourdates

2 August 2017 No Comment

Mit einem speziellen und intimen Auftakt-Konzert im Londoner Club Borderline präsentierte ENTER SHIKARI erstmals Songs ihres fünften Studioalbums „The Spark“ (VÖ 22.08. / Play It Again Sam), darunter auch die erste Auskopplung „Live Outside“, die auf Radio 1 im Vorfeld der Show Premiere feierte und samt Musikvideo überall erhältlich ist!

„The Spark“ ist ein ambitioniertes und gleichzeitig sehr erfrischendes Album, das die stringente Fortsetzung in der bemerkenswerten Karriere dieser spannenden britischen Band zeigt, und Veränderung und Unberechenbarkeit als Konstante des Quartetts aus St. Albans untermauert. Nach den vier bereits erschienenen Studioalben, von denen drei in den UK Top 10 waren und hierzulande mit dem Vorgänger „The Mindsweep“ (2015) erstmals in die Top 20 der Albumcharts einstiegen, ist das von David Kosten (Everything Everything, Bat For Lashes) produzierte Album „The Spark“ Enter Shikaris melodischstes und persönlichstes Album geworden. Es ist – ohne die brodelnde politische Wut zu unterdrücken – ein Soundtrack über unsere turbulente Welt für jeden der frustriert ist, aber dennoch die Hoffnung nicht verloren hat.

Enter Shikari live:

03.12. Köln – Palladium

05.12. Hamburg – Mehr Theater

07.12. Berlin – Huxley’s Neue Welt

11.12. A-Wien – Arena

12.12. München – Tonhalle

entershikari.com/

facebook.com/entershikari