EVERYTHING EVERYTHING – Neue Single „Can´t Do“ veröffentlicht!

Die fulminanten EVERYTHING EVERYTHING aus Manchester waren fleißig im Studio und haben nun ein erstes Produkt ihres Kreativschaffens veröffentlicht. Mit ”Can’t Do” präsentiert die Band eine Single, die in ihrer Düsterheit und Catchyness nahtlos an das Vorgängeralbum „Get to Heaven“ von 2015 andockt. Für den 18. August 2017 hat das Quartett ihr neues Album „A Fever Dream“ angekündigt. RCA Records wird das Werk herausgeben. Produziert hat die Platte mit James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Depeche Mode) ein Meister seines Fachs.

Sänger Jonathan Higgs beschreibt die neue Single wie folgt: „‚Can’t Do‘ is about trying to bend to the world and fit into it. Nobody is normal, nobody knows what normal is. ‚I can’t do the thing you want‘ – we don’t care we just want you to dance.'“

“A Fever Dream” ist das vierte Album der begabten Band. Als Nachfolger des Top 10 albums “Get To Heaven”, das sich sehr bitter und zynisch mit der momentanen Weltlage beschäftigte, dürfte die neue Platte erneut Fans und Kritiker begeistern. Die erste Auskopplung macht neugierig!