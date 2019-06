Folkerdey Festival – 29. Juni 2019 in Ratingen

23 Juni 2019 No Comment

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Das Folkerdey Festival bietet einen kulturellen Mix aus nationalen und internationalen Künstlern. 2019 mit dabei sind

ÄL JAWALA · WAIT FOR JUNE · TWO AND A HALF PINT · STOUT · JAIMI FAULKNER · SUNFIRE · DROWSY MAGGIE · PATTY GURDY · STEREO NAKED · BONNIE FIDDLERS · SVENJA KUPSCHUS & ANTON LENGER · NATHALIE STEFFEN

Einer der schönsten Tage des Jahres. Folkerdey ist ein Festival, dass seit 13 Jahren zu einem richtig genialen Event herangewachsen ist. Wer schon einmal da war, notiert sich so schnell wie möglich das Datum für die komende Veranstaltung, denn dieses Ereignis nicht mit zu erleben ist keine Option, wenn man in Ratingen oder Umgebung wohnt oder hier zu Besuch ist.

Pack die Familie ein, sag Deinen Freunden Bescheid und komm raus ins Grüne. Am Nachmittag mit der Decke auf der Wiese liegen, die Kinder spielen und Musik mit bester Laune kommt von der Bühne. Die Fans feiern ihre Lieblingsbands in der Nachmittagssonne. Zwischendurch zum Grill-Buffet, bunte Lampions weisen den Weg. Eine leckere Paella gibt`s auf die Hand. Es dämmert. Im Licht der Scheinwerfer zaubern jetzt unsere Headliner großes Klangkino und wir tanzen in die Nacht hinein. Mitternacht, aber immer noch keine Lust, zu schlafen? Setz Dich zu uns ans Lagerfeuer. Die Musiker spielen auch ohne Strom weiter. Und erst im Morgengrauen laufen wir nach Hause. Was für ein wunderbares Fest.

Es gibt einen Shuttle Service, der zum Preis von nur 2€ genutzt werden kann. Der Eintritt in Form eines Buttons zum anstecken kostet 10€. Ein Vorverkauf findet nicht statt.

Alle Informationen und das Programmheft zum Festival findet Ihr auf der Seite: https://www.folkerdey.de