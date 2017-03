FUCHS & HASE Festival 2017 in Düsseldorf

28 März 2017 No Comment

Judith Holofernes, Wincent Weiss und Maeckes – so heißen drei der Stars beim Fuchs & Hase Festival 2017. Die Open-Air-Reihe findet in diesem Sommer zum vierten Mal in Düsseldorf statt. Im Treibgut vor dem Stahlwerk treten an sechs Tagen hochkarätige Künstler aus der deutschen Pop-Landschaft auf. Der einmalige Mix aus Stadtstrand-Szenerie und Clubkonzert-Atmosphäre hatte zuletzt immer mehr Fans aus ganz NRW gefunden.

Die Künstler sind ein Querschnitt durch die aktuelle deutsche Popmusik-Szene. Das Eröffnungskonzert bestreitet am 29. August der Singer-Songwriter Andreas Kümmert. In der Folge treten an drei Tagen hintereinander auf: Deutsch-Pop-Barde Maxim, Künstler-Rapper Maeckes und „Wir sind Helden“-Sängerin Judith Holofernes, die gerade ihre zweite Solo-Platte „Ich bin das Chaos“ veröffentlicht hat.

Beschlossen wird das Festival eine Woche später von Chartstürmer Wincent Weiss („Musik sein“) und der Alin Coen Band, die bereits bei Fuchs & Hase 2014 mit ihrer Live-Performance begeisterte. Neben den sechs Headlinern werden diesmal auch sorgfältig ausgewählte Support-Bands auftreten. Bestätigt sind bislang: Neufundland, Louka und Luisa Babarro. Die Support-Termine werden noch bekannt gegeben.

FUCHS & HASE DÜSSELDORF 2017

DAS STADTSTRAND-FESTIVAL VOL. 4

29.08. ANDREAS KÜMMERT

30.08. MAXIM

31.08. MAECKES

01.09. JUDITH HOLOFERNES

06.09. WINCENT WEISS

08.09. ALIN COEN BAND

Für Verpflegung mit Essen und Trinken ist im Beach-Club Treibgut ausreichend gesorgt. Einlass: jeweils ab 19 Uhr, Konzertbeginn: pünktlich um 20 Uhr.

Tickets: westticket.de

Fuchs & Hase auf Facebook:

www.facebook.com/derfuchsundderhase