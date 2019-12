Fünf Sterne Deluxe – 12.12.2019, Lieblingsplatte, zakk

14 Dezember 2019 No Comment

„HipHop braucht kein Mensch – aber Mensch braucht Hip-Hop“. Es geht los: Der erste Satz des Openers! Was folgt ist ein wunderbarer Abend im ausverkauften Zakk, an welchem die meisten Besucher für einen Moment in ihre Jugend zurück katapultiert wurden. Die Eintrittskarten hierzu waren sehr begehrt und schnell ausverkauft .

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lieblingsplatte“ am Ende des Jahres boten uns FÜNF STERNE DELUXE ihr gesamtes Album „Sillium“, als eines der zentralen deutschen HipHop-Alben in den 90ern. Das Quartett ging 1998 aus dem Vorgänger-Duo Der Tobi und das Bo hervor. Bis heute verkaufte sich SiLLiUM über 150.000-mal. Die Rapper „Das Bo“ alias Mikro Bogojevic und „Tobi Tobsen“ alias Tobias Schmidt performten aber außer den 30 Tracks des Albums „Sillium“ auch noch Hits wie „Ja, Ja… Deine Mudder!“ oder „Die Leude“.

Tracklisting Sillium:

1 Intro

2 Dein Herz Schlägt Schneller

3 Willst Du Mit Mir Geh’n?

4 Besser Als Der Erste

5 Dördichkeit

6 Abgezuckert

7 17+4

8 Livin 303

9 5 Sterne Deluxe

10 Ich Liebe Dieses Lied

11 Sowieso

12 Spachkurs Deluxe

13 Hip Hop Clowns & Party Rapper

14 Ansprache Frau Herzog

15 My Life

16 Die Di Und Der Dodi

17 Deluxe Im Kopf

18 Brainsen Overkill

19 Discotizer

20 Larsen Orgelt Sich Duhn

21 Schund

22 Der Eierdieb

23 Sillium

24 Sillium Vs. Helium

25 DJ Coolman Vs. DJ Toni

26 Penthouse

27 Marc An Else

28 Will Smith, Meer Gayne?

29 Konische Fluggeräte

30 Nirvana

FÜNF STERNE DELUXE sind:

Das Bo – MC

Tobi Tobsen – MC

DJ Coolmann – DJ

