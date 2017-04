29 April 2017 No Comment

Mit „Alteration“ beweisen AN EARLY CASCADE, dass sie zu Deutschlands ganz großen Bands gehören. Noch hat das Quintett aus Stuttgart einen begrenzten Bekanntheitsgrad. Das sollte und dürfte sich nach dieser Platte ein wenig ändern.

Wieso wir „Alteration“ mögen, könnt Ihr hier nachlesen! Und dass die Band mehr als Fußball-Texte drauf hat, könnt Ihr im Interview mit Sänger Maik Czymara erfahren.

So viel Information sollte nicht Theorie bleiben. Wer hochkarätigen Progressive-Post-Punk in der Praxis genießen will, der sollte sich diese Band live geben. Wir machen es möglich und verlosen zwei Gästenlistenplätze für Dich und einen Deiner Freund*innen!

„Alteration“-Tour Gewinnspiel

Wir verlosen 2×2 Gästenlistenplätze für die kommende Tour von AN EARLY CASCADE.

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „Cascade“,

deinem Namen und deiner Wunschstadt bis zum

4. Mai 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de. Die Gewinner werden ausgelost!

Teilnahmebedingungen.

An Early Cascade – „Alteration“ Tour 2017

Folgende Städte habt Ihr zur Auswahl:

05.05. Wiesbaden, Kreativfabrik

06.05. Münster, Baracke

07.05. Köln, Blue Shell

11.05. Würzburg, Cairo

12.05. München, Backstage

13.05. Nürnberg, Hirsch

14.05. Ulm, Club Schili

19.05. Koblenz, Circus Maximus

20.05. Saarbrücken, Mauerpfeiffer

26.05. Karlsruhe, Stadtmitte

27.05. Essen, Weststadthalle

16.06. Stuttgart, Club Zentral