GoldMucke: THE INTERSPHERE live in Düsseldorf

8 April 2019 No Comment

Zur Saisoneröffnung der zweiten Open-Air Konzertreihe GoldMucke Sommer Edition 2019 im VierLinden Open-Air Düsseldorf präsentieren wir THE INTERSPHERE (Rock/Alternative/Progressive)! Nach drei Runden der Open-Air-Konzertreihe „Sommerklänge unter den Linden“ im Düsseldorfer Südpark heißt das Event seit letztem Jahr GoldMucke, was für individuelle abwechslungsreiche und spannende Live Shows (Musik und Kultur) mit Wohlfühlcharakter in Düsseldorf und Umgebung stehen soll. Mit THE INTERSPHERE steht nun das erste Sommer-Konzert für 2019 fest:

triggerfish.de präsentiert:

THE INTERSPHERE + Support (tba)

Düsseldorf, VierLinden*, Siegburger Str. 25

Donnerstag, 20. Juni 2019. Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt: 20 € VVK + Gebühren / 25 € AK goldmucke.de

THE INTERSPHERE

Erfolgreiche Tourneen mit Dredg und Karnivool. Ein hervorragender Ruf in der internationalen Alternative-Prog-Szene, gesund gewachsen über zwölf Jahre Bandkarriere und vier Studioalben. Der verdiente Charteinstieg des letzten Albums „Relations In The Unseen“ im Jahr 2014, den vielschichtigen Rock-Texturen der Mannheimer zum Trotz – es hätte genauso weitergehen können für THE INTERSPHERE. Dann meldete sich das echte Leben. „Nach dem letzten Album und zahllosen Shows ist es irgendwann ziemlich ruhig um uns geworden“, erzählt Sänger und Gitarrist Christoph Hessler. „Wir waren an einem toten Punkt angekommen. Die alten Konzepte haben nicht mehr funktioniert.“

*Im Vier Linden könnt Ihr euer eigenes Essen mitbringen. Bei Bedarf wird euch sogar kostenfrei ein Grill zur Verfügung gestellt. Der Verzehr von mitgebrachten Getränken ist allerdings nicht gestattet. Das Konzert findet bei jedem Wetter statt. Bei Regen stehen überdachte Plätze zur Verfügung. http://www.biergarten-vierlinden.de