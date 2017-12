GREGOR McEWAN – Home For Christmas

4 Dezember 2017 No Comment

Gregor McEwan leutet mit neuer Single die Weihnachtszeit ein! Mit seinem dritten Album FROM A TO BEGINNING (VÖ: 12.01.18) erfüllt sich alles, was in seiner Musik immer angelegt war. Die neuen Stücke stellen in jedem Fall seine persönliche Meisterschaft dar, die Liebe zum Detail und die investierte Zeit hört man deutlich. Wobei das große Panorama an Sounds und Ideen ohnehin schon immer zu seinen Stärken gehörte – unglaublich aber, was für einen Effekt das nun hat, wo es dermaßen Raum bekommt. Das Video zur B-Seite der neuen Single „Home“, der Nachfolgesingle von „Rewind, Retrack, Rename, Restore“ gibt den nächsten Eindruck:

Jedes Stück des neuen Albums erhält seine eigene Instrumentierung, dennoch sind die vielen Details nie Selbstzweck, der Song bleibt immer stets ganz bei sich. Auf diesem spleenigen und gleichsam pointierten Planeten McEwan möchte man einfach Zeit an sich vorbeiziehen lassen. Hier ist noch nicht alles verloren. Hier ist es warm, intim und trostreich, oft auch lustig und laut. Hier findet einen das Imperium so schnell nicht. Fick Dich, Todesstern!

GREGOR McEWAN Tourdaten 2018:

11.01.18 Berlin – Privatclub

12.01.18 Magdeburg – Moritzhof

13.01.18 Leipzig – Horns Erben

14.01.18 Wuppertal – Melodica Festival

17.01.18 Hamburg – Nochtwache

18.01.18 Göttingen – Nörgelbuff

19.01.18 Köln – Die Wohngemeinschaft

20.01.18 Bochum – Die Trompete

21.01.18 Münster – Pension Schmidt

23.01.18 Mainz – Schon Schön

24.01.18 Stuttgart – Café Galao

25.01.18 Fürth – Kofferfabrik

26.01.18 Neunkirchen – Stummsche Reithalle

27.01.18 Darmstadt – Kulturwerk Griesheim

07.02.18 Kassel – Kulturhaus Dock 4

08.02.18 Celle – MS Loretta

09.02.18 Kiel – Prinz Willy

10.02.18 Norderstedt – Music Star

11.02.18 Hannover – Kulturzentrum Faust

14.02.18 Suhl – Kulturbaustelle

16.02.18 Frankfurt – Lotte Lindenberg

17.02.18 Moers – Bollwerk 107

28.02.18 München – Volkstheater

02.03.18 A-Klagenfurt – Raj

13.03.18 CH-Winterthur – HörBar

15.03.18 Dortmund – subrosa

16.03.18 Aachen – Raststätte

17.03.18 Paderborn – Deelenhaus

26.05.18 Braunschweig – B58 Fest

gregormcewan.com

Pressetext von Linus Volkmann