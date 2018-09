GREGOR McEWAN – Neues Video zu GREEN MILE

29 September 2018 No Comment

GREGOR McEWAN ist seit Januar 2018 auf ausgiebiger Solo-Tour, um seinem Publikum das aktuelle, dritte Album FROM A TO BEGINNING (VÖ: 12.01.2018) vorzustellen. Aber natürlich dürfen auch Stücke der ersten beiden Alben Houses And Homes und Much Ado About Loving nicht fehlen, welche McEwan immer wieder Vergleiche mit internationalen Genre-Größen wie Ryan Adams, Damien Rice, City And Colour, Noel Gallagher oder Glen Hansard einbrachten.

Seine neue Platte beschreibt er selbst als “Folk meets Pop meets Dance meets frühen Emo a la The Get Up Kids meets Hans Zimmer des Interstellar Soundtracks“. Der Song YOU AND I rotiert auf Deutschlandfunk Kultur und ON HER RADAR hat sogar 600.000 Spotify-Streams geknackt. Jetzt folgt das nächste Video: