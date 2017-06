22 Juni 2017 No Comment

Das Highfield Festival ist das größte Indie-Rockfestival im Osten der Republik. Das Veranstaltunsgelände befindet sich auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See in der Gemeinde Großpösna, nur wenige Kilometer von Leipzig gelegen. Das Veranstaltungsgelände bietet komfortabel Platz für das Drei-Tages-Festival mit Live-Konzerten nationaler und internationaler Acts.

Line-Up: Die Torsten Hosen, Placebo, Billy Talent, Casper, The Offspring, Biffy Clyro, Beginner, Kraftklub, Silbermond, Alligatoah, Clueso, SDP, Milky Chance, 257ers, Bosse, Thees Uhlmann & Band, Donots, Irie Révoltés, Feine Sahne Fischfilet, Frittenbude, RAF Camora & Bonez MC, SSIO, Antilopen Gang, Zebrahead, Mad Caddies, Less Than Jake, Turbostaat, OK Kid, Von Brücken, Von Wegen Lisbeth, Heisskalt, Fatoni, Montreal, Love A, Milliarden, Rogers, Neonschwarz, SXTN, Tonbandgerät, Van Holzen, The Lytics, Solari

Highfield Festival 2017

18.-20.08.17

Störmthaler See, Großpösna

www.highfield.de



Highfield Festival 2017 Gewinnspiel

Wir verlosen 2 Fanpakete, je mit T-Shirt und CD!

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „Highfield″,

eurem Namen und eurer Anschrift bis zum

15. Juli 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de.

Teilnahmebedingungen.