HONIG – Erste Single vom neuen Album

20 Juli 2018 No Comment



Die Band HONIG, rund um den Singer-Songwriter Stefan Honig, kündigt nach vier Jahren Pause das neue Album „The Last Thing The World Needs“ für den 24.08.2018 an. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern tritt Honig auf „The Last Thing The World Needs“ erstmals mit seiner Band als Ensemble auf.

Die Geschichte von Honig begann bereits vor über zehn Jahren als Soloprojekt. Davor war Stefan Honig hauptsächlich als Sänger in diverseren Hardcore- und Metalbands unterwegs, doch mit der neuen Solotätigkeit kam auch ein Wechsel der Musikrichtung.

Bis heute hat er unter seinem Nachnamen drei überwiegend folkbasierte Platten veröffentlicht, von denen insbesondere das letzte, „It’s Not a Hummingbird, It’s Your Father’s Ghost“, bereits deutlich von einem Ensemblegedanken geprägt war. Dieser wird nun auf dem vierten und neuen Honig-Album „The Last Thing The World Needs“ so konsequent umgesetzt wie noch nie. Erstmals basieren die neuen Songs nicht auf Honigs Akustikgitarrenakkorden und -Kompositionen, sondern sie sind ein Produkt eines vitalen Ensembles, dessen Zentrum Honig freilich immer noch ist.

Die erste Single „Counterfeit Gallery“ liefert mit Handclaps, verschachtelten Gitarrenfiguren und einem staubtrockenen, maximal tanzbaren Groove, ein großes Hitpotential.

Honigs Texte beziehen ihre Themen zwar lose aus dem Leben des Protagonisten, finden aber zu universeller Bedeutung und laden zu eigenen Interpretationen ein. Den Fehler, Gebrauchsanleitungen mitzuliefern, begeht Honig jedenfalls nicht. „Das schönste ist für mich immer wieder«, so Honig, »wenn die Leute meine Texte deuten. Durchaus sinnvoll und nachvollziehbar, aber mit meiner ursprünglichen Intention hat das meistens nicht das Geringste zu tun.“

Auf „The Last Thing The World Needs“ verknüpft Honig gemeinsam mit seiner Band große Ensemblekunst mit großen Popgesten, was sein mittlerweile viertes Album zum ambitioniertesten und meisterhaftesten Honig-Album bisher macht.

„The Last Thing The World Needs“ erscheint am 24.08.2018 bei Haldern Pop Recordings.

HONIG Konzerte 2018:

14.09.2018 Ulm, Roxy

15.09.2018 Mainz, Schon Schön

16.09.2018 Dresden, Beatpol

17.09.2018 Berlin, Privatclub

18.09.2018 Leipzig, Werk 2

19.09.2018 Nürnberg, Club Stereo

20.09.2018 Essen, Zeche Carl

21.09.2018 Köln, Kulturkirche

22.09.2018 Bremen, Tower

28.09.2018 Konstanz, Kulturladen

29.09.2018 Saarbrücken, Kleiner Klub

30.09.2018 Aachen, Musikbunker

02.10.2018 Langenberg, KGB

03.10.2018 Haldern, Pop Bar

04.10.2018 Hamburg, Knust

05.10.2018 Münster, Sputnikhalle

honigsongs.de

facebook.com/honigsounds

twitter.com/honigsounds

haldern-pop.de