HOSAIN & ELSAM – 0093

Ein sehr spannendes Hip Hop-Projekt aus Hamburg hat dieser Tage seine Veröffentlichung. HOSAIN & ELSAM stammen beide aus Afghanistan (daher auch der Titel des Albums „0093“ – die internationale Vorwahl von Afghanistan), lernten sich jedoch auf der Flucht in Griechenland kennen und leben jetzt seit einigen Jahren an der Elbe. Dort kamen sie in Kontakt mit dem Produzententeam aus dem Off Ya Tree-Studio und unter Regie von Mastermind Bente Faust entstanden die Aufnahmen, die jetzt auf dem Off Ya Tree-Label veröffentlicht werden.

Gerappt wird auf Deutsch, Englisch, Dari und Farsi, je nach dem welche Sprache für welche Wort passt um das, was die Jungs ausdrücken wollen optimal und authentisch rüber zu bringen. Das Album erscheint auf CD und als Download. Eine Kostprobe, wie das klingt liefert der Track „Nago Kashki“.

Facebookseite von Hoasin & Elsam

Off Ya‘ Tree