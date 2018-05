HURRICANE FESTIVAL 2018

7 Mai 2018 No Comment

Seit 1997 steht das HURRICANE FESTIVAL am Eichenring im norddeutschen Scheeßel für ein sattes Line-Up mit international erfolgreichen Künstler, beliebten deutschen Acts und vielen Newcomern, von denen einige heutzutage die Headliner-Position einnehmen. Seit 1999 findet parallel im Süden der Republik das Zwillingsfestival Southside Festival mit gleichem Line-up statt. Alljährlich treffen sich mehr als 130.000 Besucher aus ganz Europa bei den Hurricane und Southside Festivals.

Ein Erfolg, der auch auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung beider Festivals basiert – beispielsweise durch neue Unterbringungsmöglichkeiten oder Innovationen in der Organisation und Besucher-Versorgung. Beide Festivals verfügen mit Beck’s Camp FM außerdem über einen eigenen Radiosender, der live aus Scheeßel und Neuhausen ob Eck berichtet und ganzjährig als Webstream für Festivalatmosphäre sorgt.

HURRICANE FESTIVAL Line-Up 2018

Arctic Monkeys, Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Broilers, Justice, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, James Bay, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Dendemann, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Chvrches, Brian Fallon & The Howling Weather, Black Rebel Motorcycle Club, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Johnossi MHD, Mø, Mighty Oaks, Benjamin Clementine, Thrice, Underøath, The Vaccines, Jungle, Meute, Talco, Chefket, Stick To Your Guns, Emil Bulls, Parcels, Jain, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Frank Carter & The Rattlesnakes, Neck Deep, Romano, Massendefekt, Haiyti, Marmozets, Tom Walker, Fjørt, Audio88 & Yassin, Swiss & Die Andern, Liedfett, Touché Amoré, Adam Angst, X Ambassadors, Tonbandgerät, Drangsal, The Hunna, Coasts, Radio Havanna, Leoniden, Amy Shark, Tom Grennan, DMA’s, Basement, BRKN, Gavin James, Juse Ju, Red City Radio, Culture Abuse, Creeper, Deap Vally, Pale Waves, The Glorious Sons, Gang Of Youths, Yonaka, Station 17, Anchors & Hearts, Funk Fragment

White Stage: Mike Perry, Booka Shade, Moonbootica, Martin Jensen, Valentino Khan, Egotronic, Sascha Braemer, Ganz, Eskei83 www.hurricane.de

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 4 Fanpakete, je mit Hurricane Festival-Shirt und 1 CD einer teilnehmenden Band, siehe Foto.

Einfach Mail mit Betreff „Hurricane″ bis 25. Mai 2018 an gewinnspiel(at)triggerfish.de. Teilnahmebedingungen.