JAHRESPOLL 2016

13 Dezember 2016 No Comment

Es war 1 Scheiß Jahr. Vong Politik und so. Brexit, Trump. Fidel Castro tot. Für Popfreunde ebenso verlustreich: David Bowie, Prince, Maurice White, Sharon Jones, Manfred Krug, Leonard Cohen, Gene Wilder, Bud Spencer, Götz George, Wolfgang ‚Wölli‘ Rohde, Howard Marks, Peter Lustig, Otis Clay, Roger Cicero, Viola Beach oder Sir George Martin.

Dafür wurde 2016 der Hecht (Esox lucius) „vom Deutschen Angelfischerverband und dem Bundesamt für Naturschutz in Abstimmung mit dem Verband Deutscher Sporttaucher und dem Österreichischen Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz zum Fisch des Jahres gewählt.“ In unserem Jahrespoll präsentieren wieder ein paar triggerfishe ihre musikalischen Highlights des Jahres und erinnern, dass 2016 doch auch Platz für gute Stimmung war.

Top 10 Alben:

Okta Logue – Diamonds And Despair

Allah-Las – Calico Review

Kula Shaker – K 2.0

The Coral – Distance Inbetween

The Divine Comedy – Foreverland

Kikagaku Moyo – House In The Tall Grass

Love Machine – Circles

Ryley Walker – Golden Sings That Have Been Sung

Lemon Twigs – Do Hollywood

Toy – Clear Shot

Jan Wölfer

Top 10 Alben:

David Bowie – Blackstar

The Rolling Stones – Blue & Lonesome

The Spitfires – A Thousand Times

Van Morrison – Keep Me Singing

The Last Shadow Puppets – Everything You’ve Come To Expect

Michael Kiwanuka – Love & Hate

The Hanging Stars – Over The Silvery Lake

Dodgy – What Are We Fighting For

Miracle Glass Company – MGC 1

The Songbook Collective – s/t

Top 3 Konzerte:

The Who – Stuttgart

Niedeckens BAP – Mannheim

Joe Jackson – Frankfurt

Wünsche für 2017:

Peace on Earth

The Rolling Stones Live

Neues Weller-Album

Sebastian Herr

Top 10 Alben:

Camera – Phantom of Liberty

Kikagaku Moyo – House In The Tall Grass

Kutiman – 6AM

Stabil Elite – Spumante

Golden Dawn Arkestra – Stargazer

Okta Logue – Diamonds and Despair

David Nesselhauf – Afrokraut

Love Machine – Circles

Isolation Berlin – Und aus den Augen tropft die Zeit

Ikebe Shakedown – Hard Steppin‘ EP

Top 10 Songs:

Stabil Elite – <3

Kikagaku Moyo – Silver Owl

AI Lover – Neuicide!

Isolation Berlin – Produkt

Camera – Affenfaust

Sea Moya – Nothing Is Real

Ikebe Shakedown – Hard Steppin‘

Okta Logue – It’s Been A While

Oracles – Agharta

Kutiman – Jaffa Beach

Top 3 Konzerte:

Golden Dawn Arkestra – YUCA, Köln

Love Machine – Barinton, Köln

Kadavar – Burg Herzberg Festival

Top Musik-Video:

Oracles – Thoughts Of Love On The Verge of Sleep

Top Festival:

Maifeld Derby, Mannheim

Hoffnung 2017:

Entkräftung der Befürchtungen aus 2016

Manuel Kalb

Top 5 Alben:

CATFISH & THE BOTTLEMEN – The Ride

THE CORAL – Distance Inbetween

KULA SHAKER – K 2.0

MICHAEL KIWANUKA – Love & Hate

VON WEGEN LISBETH – Grande

Top 5 Songs:

OASIS – D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink)

RICHARD ASHCROFT – This Is How It Feels

THE STONE ROSES – All For One

BLACKBERRIES – My Love Still Shines

LOVE MACHINE – Sun Paradox

Top 3 Konzerte:

RADIOHEAD – Berlin, Lollapalooza

THE CORAL – Liverpool, Sound City

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS – Köln, Palladium

Top Film:

OASIS:SUPERSONIC

Top Festival:

Burg Herzberg Festival

Hendrik Rathmann

Top 6 Alben:

FROST* – Falling Satellites

LOSERS – How To Ruin Other People´s Futures

THRICE – To Be Everywhere Is to Be Nowhere

MAYER HAWTHORNE – Party of One EP

CAR BOMB – Meta

MODERAT – III

Top 8 Songs:

BULLET HEIGHT – Bastion

MAYER HAWTHORNE – Someone Like You

THREE TRAPPED TIGERS – Rainbow Road

NORMA JEAN – Synthetic Sun

THRICE – The Window

EVERY TIME I DIE – Map Change

MODERAT – Reminder

BIFFY CLYRO – Wolves Of Winter

Top 4 Konzerte:

FROST* – 31.07.2016, Cambridge, The Portland Arms

WE INVENTED PARIS – 24.07.2016, Düsseldorf, Vier Linden Biergarten

EVERY TIME I DIE und ´68 – 02.12.2016, Köln, Luxor

RON SPIELMAN – 03.09.2016, Essen, Essen.Original. Festival

Top Festival:

Midsummer Anniversary Fest (10 Jahre Midsummer) – 10.12.2016, Lüdenscheid, AJZ

Top Film:

STAR WARS – Rogue One

Top-Serie:

Stranger Things

Enttäuschungen 2016:

Brexit (Was haben die Briten sich und uns da bloß angetan?!)

US-Wahlkampf (Der Anfang vom Ende? So oder so – mega nervige Omnipräsenz der beiden Kandidaten)

Livekonzerte von BIFFY CLYRO und THRICE (Mega-Bands, spielen leider mittlerweile in den großen Hallen, ziehen eigenartige Fans an und THRICE sind einfach müde)

Neues Album von HELMET (Ebenfalls eine wegweisende Band, die mittlerweile langweilig und ohne jeden künstlerischen Fortschritt Alben raushaut)

Und irgendwie auch das neue Album von BIFFY CLYRO…

Hoffnungen 2017:

Debüt von Bullet Height

Kreative Serien von Netflix

Etwas mehr Verstand, weniger Spaltung und ganz viel Frieden auf dieser Erde!

Andreas Heller

Top 5 Alben:

VNV Nation – Resonance

Leonard Cohen – You want it Darker

Absolute Beginner – Advanced Chemistry

Element of Crime – Lieblingsfarben und Tiere

Dillon – Live at House der Berliner Festspiele

Top 5 Songs:

David Bowie – Lazarus

Leonard Cohen – It seems the better way

Charles Bradley – Changes

Absolute Beginner – Es war einmal

Dillon – Thirteen Thirtyfive

Top 3 Konzerte:

Charles Bradley – Köln, Live Music Hall

Juliette & The Licks, Köln, Bürgerhaus Stollwerck

The Cure – Köln, Lanxess Arena

Top Film:

Miss Sharon Jones

Top Musikvideo:

David Bowie – Lazarus

Top Festival:

Folkerdey 2016 – Ratingen