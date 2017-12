Jahrespoll 2017

17 Dezember 2017 No Comment

Die triggerfish Redaktion hat wieder ihre persönlichen Highlights des Jahres aufgelistet! Die besten Alben, Songs, Konzerte, Festivals, Filme und mehr.



Was war sonst so los in 2017? Fisch des Jahres war die Flunder (Platichthys flesus). G20 in Hamburg, die Tour de France mit Kraftwerk in Düsseldorf, ein irrwitziger Twitter-Präsident und Rock am Ring wurde wegen eines Schreibfehlers abgebrochen! In 2017 leider von uns gegangen sind Chuck Berry, Chester Bennington, Gregg Allman, Al Jarreau, Chris Cornell, Tom Petty, Jaki Liebezeit, Hugh Hefner, Gunter Gabriel, Schildkröte, Malcolm Young, Fats Domino, Holger Czukay, Glen Campbell, Bernd Witthüser, Helmut Kohl uvm. Politisch gab es im Superwahljahr einige Hoch und Tiefs mit Merkel vs. Schulz, Christian Lindstagram und der AfD im Allgemeinen. Aus der Popkultur 2017 im Speziellen:

Andreas Heller



Top 5 Alben:

DEPECHE MODE – SPIRIT

TRETTMANN – #DIY

TICE – BAKLAVA

GATO PRETO – TEMPO

ARCADE FIRE – EVERYTHING NOW

Top 4 Songs:

DEPECHE MODE – GOING BACKWARDS

TRETTMANN – GRAUER BETON

DEPECHE MODE – WHERE´S THE REVOLUTION

TRETTMANN – KNÖCHELTIEF

Top 6 Konzerte:

DIE FANTASTISCHEN VIER – KÖLN, LANXESS ARENA

NICK CAVE – DÜSSELDORF, MITSUBISHI ELECTRIC HALLE

DEPECHE MODE – Köln, RheinenergieStadion

ARCADE FIRE – KÖLN, TANZBRUNNEN

MADNESS – STAHLWERK

KILLA CALLES BIRTHDAY BASH 2017 mit PRODIGAL SUNN, APHROE, TACHI – Kulturschlachthof

Top Film:

HACKSAW RIDGE

Top Festival:

FOLKERDEY FESTIVAL RATINGEN

Manuel Kalb



Top Alben:

Liam Gallagher – As You Were

Noel Gallagher – Who Built The Moon

Cigarettes After Sex – Cigarettes After Sex

Baby Driver OST

Spoon – Hot Thoughts

Top Songs:

Black Rebel Motorcycle Club – King of Bones

Kasabian – You’re In Love With a Psycho

Bilderbuch – Bungalow

Kurt Vile & Courtney Barnett – Over Everyhing

Kettcar – Sommer ’89

Fotos – Fluss

Torpus & The Art Directors – 4×7

Top 3 Konzerte:

Black Rebel Motorcycle Club – Köln, LMH

Embrace – Liverpool, Hope & Glory Festival

Primal Scream – Köln, Gloria

Top Festival:

New Fall

Top-Serie:

Narcos

Sascha Kilian



Top 10 Alben:

Michael Head & The Red Elastic Band – Adios Senor Pussycat

The Greek Theatre – Broken Circle

Morrissey – Low In High School

Sea Pinks – Watercourse

Ron Sexmith – The Last Rider

Big Hogg – Gargoyles

New Street Adventure – Stubborn Sons

Marc Almond- Shadows & Reflections

Prag – Es War Nicht So Gemeint

Paul Weller – A Kind Revolution

Top 3 Konzerte:

Madness – Düsseldorf, Stahlwerk

Morrissey – Berlin, SchwuZ

New Street Adventure, Frankfurt Dreikönigskeller

Top Musik-Video:

Tocotronic – Die Unendlichkeit

Top Film:

La La Land

Top-Serie:

Babylon Berlin

Wünsche für 2018:

Morrissey gibt doch nochmal ein Print-Interview

Hendrik Rathmann





Top 9 Alben:

FROST* – Falling Satellites

MINUS THE BEAR – Voids

AN EARLY CASCADE – Alteration

BÄNGKS – Mirrors

MASTODON – Emperor of Sand

KATY PERRY – Witness

MUTEMATH – Play Dead

THE HIRSCH EFFEKT – Eskapist

’68 – Two Parts Viper

Top 9 Songs:

Minus the Bear – Invisible

KATY PERRY – Chained To The Rhythm

TOTO – Alone

MUTEMATH – Changes

MASTODON – Show Yourself

THE HIRSCH EFFEKT – Lifnej

STEVEN WILSON – Pariah

THE HIRSCH EFFEKT – Inukshuk

’68 – Eventually We All Win

Top 3 Konzerte:

MINUS THE BEAR – MTC, Köln

EVERY TIME I DIE – Kulttempel, Oberhausen

THE HIRSCH EFFEKT – Bollwerk, Moers

Top Musik-Video:

EVERY TIME I DIE – Map Change

Top Buch:

J.D. Vance „Hillbilly Elegy“

Top Film:

Blade Runner 2049

Top-Serie:

DARK (Alle mosern und motzen, aber es war erfrischend für eine deutsche Serie)

Top 3 Flops 2017:

Die Häufung von Selbstmorden unter bekannten MusikerInnen

Der Verlust einer gesunden, unaufgeregten und vorurteilsfreien Diskussionskultur in diesem Land

Und die neuen Staffeln von eigentlich liebgewonnen Serien wie Stranger Things und Rick & Morty. Die Luft ist raus.

Wünsche für 2018:

Überraschungen positiver Art durch neue, unbekannte Bands und mehr Mut zu Signings und Bookings unbequemer Musik.

Jan Wölfer



Top 10 Alben:

Paul Weller – A Kind Revolution

Suzan Köcher – Moon Bordeaux

Stone Foundation – Street Rituals

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Who Bulit The Moon?

New Street Adventures – Stubborn Sons

Liam Gallagher – As You Were

Robert Plant – Carry Fire

Dhani Harrison – In/Parallel

The Charlatans – Different Days

The Magpie Salute – s/t

Top 5 Konzerte:

The Rolling Stones – Hamburg, Stadtpark

Paul Weller – Darmstadt, Centralstation

Sleaford Mods – Wiesbaden, Schlachthof

The Magpie Salute – Frankfurt, Batschkapp

Robert Forster – Heidelberg, Karlstorbahnhof

Top Musik-Video:

Liam Gallagher – „Wall Of Glass“

Top Buch:

Robert Forster – „Grant & I“

Top Film:

„The Last Jedi“

Top 3 Flops 2017

Temples – Volcanos

Jamaica

Carlo Anchelotti

Wünsche für 2018:

Das neue Album von Miracle Glass Company

Das neue Album von Paul Weller

Das neue Album von The Peejays