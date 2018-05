JAYA THE CAT – Zusatzshow in Düsseldorf

3 Mai 2018 No Comment

JAYA THE CAT @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Sa. 02.06.2018 – 20.45h Beginn / Einlass 20.00h

Zusatz Konzert zur ausverkauften Mai-Show an selber Stelle.

Die angesagte Reggae/Punk/Ska-Band JAYA THE CAT wurde in Boston, Massachusetts gegründet und wohnt heute in Amsterdam. Jaya The Cat wurde von Geoff Lagadec, Dave Smith und Ben Murphy gegründet. Ihr erstes Album Basement Style wurde in Boston aufgenommen. Es erhielt wohlwollende Kritiken, fand aber kaum Aufmerksamkeit außerhalb der Gegend von Boston. Nachdem 2001 David „The Germ“ Germain als Schlagzeuger hinzukam, der zuvor bei Shadows Fall gespielt hatte, begann die Band in den Vereinigten Staaten und Europa zu touren. 2003 wurde das Live-Album „Ernesto’s Burning“ aufgenommen. Nach der Veröffentlichung des zweiten Albums „First Beer of a New Day“ verließen die beiden Gründungsmitglieder Dave Smith und Ben Murphy die Band. Die beiden verbleibenden Mitglieder zogen daraufhin nach Amsterdam. Die Band wurde im Folgenden von einigen niederländischen Musikern ergänzt. Bald wurden Jan Jaap „Jay“ Onverwagt, Jeroen Kok (mittlerweile ersetzt durch Johan van’t Zand) und Jordi Newcastle feste Mitglieder von Jaya the Cat. 2007 erschien das dritte Album der Band, „More Late Night Transmissions With…“. 2012 folgte das vierte Album The New International Sound of Hedonism.

jayathecat-band.com