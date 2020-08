JOHN KNOWN – OBLIGATORITÄT

23 Juli 2020 No Comment

John-Known, Foto von Martin-Eklund

Bock auf Pre-Listening?

USA Roadtrip, laue Sommernächte, in Gedanken versinken und gleichzeitig Kopf ausschalten. So klingt das kommende John Known EP Release „S02E01“ (VÖ 19.06.).

John Known kommt mit brandneuer Musik und setzt mit der ersten Episode der zweiten Staffel seiner persönlichen Serienreihe, kurz „S02E01“, neue Maßstäbe – für die Deutschrapszene und für sich selbst.

Die fünf Tracks entstanden im Frühsommer 2019 in Los Angeles im Rahmen seiner Amerika Reise, schaffen den perfekten Soundtrack des aktuellen Zeitgeists und verlieren trotz der vorwiegend leichten Sounds nie an Tiefe.



Nach den zwei veröffentlichten Alben seines Alter Ego „John Doe“ bringt John Known nun wieder positive Vibes in die Herzen und Ohren der HörerInnen. Mit Lai Raw hat sich John Known einen der talentiertesten jungen Produzenten Berlins und „Dope est Dope“ Mitglied an die Seite geholt und seinen einzigartigen Sound perfektioniert.

In der ersten Single-Auskopplung „Obligatorität“ (VÖ 22.05.) – einer verbalen Mischung aus Obligatorisch und Priorität – finden Rapfans und solche die es werden wollen, einen ersten hörbaren Vorgeschmack auf das, was die EP ausmacht – das ist Sound und nicht Schublade. John Known ist einer der derzeit hungrigsten MCs des Landes und stellt das mit seiner neuen EP ein weiteres Mal unter Beweis.

JOHN KNOWN ist Multitalent und Künstler mit Konzept. Man kann sich auf nichts verlassen, außer auf Talent und Mut zum Bruch. Es gibt keine Grenzen oder Genres – das ist Sound und nicht Schublade, es geht um Musik.