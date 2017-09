JOHN SAVAGE’s 1967 – The Year Pop Divided

20 September 2017 No Comment

Der legendäre „Summer of Love“ hatte in diesem verregneten Sommer 2017 sein 50. Jubiläum – klar dass dieses Event nicht ungewürdigt blieb. Zahlreiche Dokus, Artikel und Konzerte kreisten um den runden Geburtstag und würdigten dieses faszinierende Jahr, das die populäre Musik so geprägt hat wie kaum ein zweites. 1967 steht heute popkulturell primär für psychedelische Musik, farbenfrohe Mode und Hippies. Doch in der Realität waren die Charts in England gespickt, wenn nicht gar dominiert von „Mum’s and Dad’s“ Musik – ENGELBERT HUMPERDINCK hielt die bahnbrechende BEATLES Single „Penny Lane/Strawberry Fields Forever“ von der Nummer 1 fern, die sonst meistens großartige SANDY SHAW hatte mit dem Eurovision-Quatsch „Puppet On A String“ ihren größten Hit, während FRANK & NANCY SINATRA „Something Stupid“ schnurrten. Die kaufkräftigen Eltern bescherten vielen heutzutage vollkommen zu Recht in Vergessenheit geratenen Entertainern riesige Erfolge von denen viele Bands nur träumen konnten.

JOHN SAVAGE schaut auf dem Nachfolger seiner exzellenten Compilation „1966 – The Year The Decade Exploded“ allerdings auf die kreative und spannende musikalische Seite der Medaille. „1967 – The Year Pop Divided“ enthält ganze 48 großartige Songs, die brilliant das musikalische Spektrum dieses hochkreativen Jahrs vereinen und einem dabei helfen in diese Zeit einzutauchen. Wie schon auf dem Vorgänger sucht man gewisse Namen wieder vergeblich, aber auch diesmal wird dieses „Versäumnis“ mehr als wett gemacht durch das was da ist. THE BYRDS veräppeln in „So You Want To Be A Rock’n’Roll Star“ die MONKESS, die mit ihrem zwischen Baroque und Garage hin und herwechselnden „Alternative Title“ allerdings selbst eine sehr gute Figur machen. THE TROGGS sind mit „Night Of The Long Grass“ ausnahmsweise mal psychedelisch, während die SPENCER DAVIS GROUP mit „I’m A Man“ genialisch ihren frühen R’n’B mit einer düsteren Atmosphäre kombinieren, bei der man das verkaterte Aufwachen schon spüren kann.

Anderen war weniger Glück beschert. THE MARMALADE hatten mit „I See The Rain“ einen der besten Nicht-Hits des Jahres, die Liverpooler Mersey Beat Combo THE SEARCHERS konnte mit dem tollen „Western Union“ nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen und KINKS Gitarrist DAVE DAVIES gelang trotz des großartigen „Susannah’s Still Alive“ nicht der erhoffte Chart-Nachfolger von „Death Of A Clown“. Auch zahlreiche Soul Acts prägten das turbulente Jahr – JAMES BROWN zeigt mit „Cold Sweat Pt 1“ warum seine Musik auch heute noch sehr präsent ist, ARETHA FRANKLIN’s „Respect“ ist sowieso ein Song für die Ewigkeit und auf „Reflections“ singt DIANA ROSS mit den THE SUPREMES mal wieder in ihrer unwiderstehlichen Honig-Stimme, die auch heute noch nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat.

Der wirkliche Mehrwert einer Zusammenstellung wie dieser sind aber natürlich die selteneren Perlen, die man eben noch nicht auf dem Schirm hatte. Das von GEORGE MARTIN produzierte und trotzdem erfolglose „Try It“ von THE ATTACK ist so ein Song, das orientalische Instrumental „The Behemoth“ von den SHADOWS OF KNIGHT ein weiterer und so lassen sich im Laufe der 48 Tracks so einige Entdeckungen machen, die zeigen dass auch damals Qualität nicht automatisch bei den Käufern ankam. „JOHN SAVAGE’s 1967 – The Year Pop Divided“ ist jedenfalls der perfekte Startpunkt, um dieses Jahr in seinen schillernden Facetten Revue passieren zu lassen. Dazu gibt es wie immer bei ACE Records detaillierte und informative Linernotes, schöne Fotos und alles kommt in bester Soundqualität daher – übrigens dankenswerterweise komplett in den krachigeren Mono-Mixen. Uneingeschränkte Kaufempfehlung.

Bewertung: 6/6

Label: ACE Records

VÖ: 14.04.2017

http://acerecords.co.uk/

Trackliste:

Disk 1

So You Want to Be a Rock ’n‘ Roll Star – The Byrds I’m a man – Spencer Group Davis The beat goes on – Sonny & Cher Try It – The Attack Levitation – The Thirteenth Floor Elevators The Behemoth – The Shadows Of Knight Never ever – The Action Take me in your arms and love me – Gladys Knight & The Pips Believe it or not – Garvin, Rex / The Mighty Cravers Feelin‘ Reelin‘ Squeelin‘ – Soft Machine I can hear the grass grow – The Move Show Me – Joe Tex Groovin‘ – The Young Rascals So You Say You Lost Your Baby – Gene Clark Western Union – The Searchers Soul Finger – The Bar-Kays Respect – Aretha Franklin The hand don’t fit the glove – Terry Reid & Peter Jay’s Jaywalkers Night Of The Long Grass – The Troggs I’m five years ahead of my time – The Third Bardo So sharp – Dyke & The Blazers Cold Sweat [Part 1] – James Brown And The Famous Flames Mr. Soul – Buffalo Springfield Alternate title (Randy Scouse git) – The Monkees

Disk 2