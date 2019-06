JUICY BEATS, 26.- 27. Juli 2019 in Dortmund

23 Juni 2019 No Comment

Kurz vor Weihnachten präsentierten die Veranstalter mit AnnenMayKantereit und SDP die Headliner und neun weitere Acts für das Jahr Juicy Beats Festival am Freitag, 26. und Samstag, 27. Juli 2019 im Dortmunder Westfalenpark.

AnnenMayKantereit und SDP sind die Headliner auf dem Juicy Beats Festival 2019

Bereits als Geheimtipp hat der diesjährige Headliner bewiesen, dass große Gefühle auch ohne Pathos auskommen. Mittlerweile gehören AnnenMayKantereit zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands und spielen unter anderem in ausverkaufte Arenen. Dementsprechend wird die Headlinershow im Westfalenpark wohl die intimste in diesem Festivalsommer. Mit ihrem kürzlich erschienenen zweiten Album setzen die Kölner da an, wo das erste endete und wirken dabei dennoch reifer. Die Band zeigt damit erneut wie persönliche Texte in Kombination mit zahlreichen musikalische Einflüssen live zu einer ausgelassenen Show für Künstler und Publikum werden.

Mit dem zweiten Headliner SDP beweisen die Veranstalter erneut den Facettenreichtum des Festivals. Nicht nur zu AnnenMayKantereit stellen die beiden Rapper einen Kontrast dar, auch die eigenen Genregrenzen sprengen sie bedingungslos auf. Der Spagat zwischen Beats, Akustikgitarren und zahlreichen anderen Referenzen, ist für viele schwer zu greifen, füllt aber die größten Hallen mit tausenden Fans. Zum 20-jährigem Jubiläum kann sich das Publikum auf neue Songs der bekanntesten unbekannten Band der Welt, wie sie sich selbst nennen, jenseits von Rap-Klischees und eine explosive Show freuen. Nach acht Jahren meldet sich Dendemann wieder zurück und beweist Rap-Deutschland erneut mit der ersten Single, wieso er Legendenstatus genießt.

Juicy Beats Festival 2019

Fr. 26. und Sa. 27. Juli 2019

Westfalenpark, Dortmund

Line-Up:

AnnenMayKantereit, SDP, Bausa, Trettmann, Dendemann, Claptone, Ufo361, Drunken Masters, OK Kid, Moop Mama, Querbeat, Giant Rooks, Larissa Riess, Leoniden, Visa Vie, Tube & Berger, Juliet Sikora, Rikas, Tiavo, Mauli, Smile And Burn, PTTRNS, und viele mehr…

Phase-3-Tickets: Kombiticket: 76,- Euro zzgl. Gebühren

Campingtickets (Donnerstag, 25. Juli bis Sonntag, 28. Juli):

2-Personen-Camping: 40,- Euro zzgl. 10,- Euro Müllpfand