KASABIAN Deutschlandtour 2017

3 April 2017 No Comment

KASABIAN zählen zu den wichtigsten Protagonisten der jüngeren britischen Musikgeschichte. Stilistisch bezugsoffen und frei von jeder Klassifizierung vereinen sie fünf Jahrzehnte Rock- und Clubkultur erfolgreich zu einem homogenen Sound. Im Herbst gehen KASABIAN wieder auf Deutschlandtour:

KASABIAN „For Crying Out Loud“ Tour 2017

Mo. 30.10, München – Tonhalle

Di. 31.10, Berlin – Columbiahalle

Mi. 01.11, Hamburg – Mehr! Theater

Di. 07.11, Köln – Palladium

Ihre letzten vier Alben eroberten alle die Spitzenposition der UK-Charts. Elf Singles in den Top 30. Für das neue, am 28. April erscheinende Album „For Crying Out Loud“ entwickelte die Band aus Leicester ihren frischen, für sie ungewöhnlich direkten und klaren Sound des Vorgängers „48:13“ weiter. Die erste Single „You’re In Love With A Psycho“ ist auch schon draußen!

kasabian.co.uk

facebook.com/kasabian