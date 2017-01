KRAFTWERK 3D am 1. Juli in Düsseldorf

30 Januar 2017 No Comment

Im Sommer 2017 wird das bedeutendste Radrennen der Welt von Düsseldorf nach Paris führen – und auch abseits der Rennstrecken gibt es nicht nur viel zu entdecken, sondern auch ein musikalisches Highlight!

Auf besonderen Wunsch des Tour de France-Direktors Christian Prudhomme, der in persönlichen Kontakt mit KRAFTWERK Gründer Ralf Hütter trat, und persönlichem Einsatz von Oberbürgermeister Thomas Geisel wird am 1. Juli (am Abend der 1. Etappe) zum „Grand Depárt“ eines der legendären 3-D Konzerte der Elektro-Pioniere stattfinden.

KRAFTWERK 3D

Special Guest: Air

Sa 01. Juli 2017

Düsseldorf, Ehrenhof

Einlass: 17:00, Beginn: 19:30

In der fantastischen Open-Air Kulisse des in unmittelbarer Nähe zum Rhein gelege-nen Ehrenhofs in Düsseldorf, werden KRAFTWERK neben den bekanntesten Kompositionen aus ihrem Gesamtwerk, auch das komplette Album „Tour de France“ aufführen.

Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen sind selbst große Radsport-Enthusiasten. Zum 100-jährigen Jubiläum der Tour entstand 2003 das Album „Tour de France“. Das Album ist wie ein Musikfilm und bringt auf eindrucksvolle Weise den Sound der Techno-Visionäre des 21. Jahrhunderts zum Ausdruck.

Auf besonderen Wunsch von KRAFTWERK wird die Band AIR den Abend eröffnen. Das Duo aus Paris, hat seit den 90er Jahren elegante Momente des „French Touch“ erschaffen und begeistert mit seinen atmosphärischen Klangwelten. Mit Songs wie „Moon Safari“ haben Jean-Benoît Dunckel und Nicolas Godin die Geschichte des französischen Electro entscheidend beeinflusst.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel: „Die weltbekannten Elektro-Pioniere KRAFTWERK und die französische Band AIR werden zweifellos der musikalische Höhepunkt des Grand Départ-Wochenendes in Düsseldorf, das als Sportereignis und Volksfest ganz im Zeichen des Radsportes, des Fahrrades und der deutsch-französischen Freundschaft stehen wird.“

