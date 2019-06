LIAM GALLAGHER auf Deutschlandtour 2020

27 Juni 2019 No Comment

Am 20. September erscheint mit „Why Me? Why Not.“ das zweite Solo-Werk von Liam Gallagher, Mitte Juni feierte die erste, gewohnt mitreißende, Single „Shockwave“ ihr Release. Die neuen Meisterwerke sowie etliche Oasis Hits kann man im Februar 2020 im Rahmen von vier Shows in Hamburg, Köln, Berlin und München live erleben.

05.02.20 – Hamburg, Sporthalle

10.02.20 – Köln, Palladium

11.02.20 – Berlin, Tempodrom

13.02.20 – München, Tonhalle

Ticket-VVK ab 12.7

Die Musik war für Liam und Noel Gallagher der beste – und auch einzige – Ausweg aus ihren schwierigen Kindheitsverhältnissen. Sie wuchsen mit einem dritten Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter in Burnage auf, einem der ärmsten Stadtteile von Manchester. Zu ihrem Glück fanden die Gallagher-Brüder gemeinsam mit einigen Kumpels aus der Nachbarschaft in der Musik ein Vehikel, um dieser Enge und Aussichtslosigkeit zu entkommen. Zu Beginn der Neunzigerjahre trafen sie mit ihrer Band Oasis den perfekten Ton des Zeitgeists und starteten eine Karriere, wie man sie seit den Beatles in England nicht mehr erlebt hatte. Zusammen mit Blur wurden sie zu den Protagonisten und Begründern eines Sounds, den man bis heute weltweit unter dem Label Britpop kennt.

Nicht minder legendär geriet auf der anderen Seite der Bruderzwist zwischen Liam und Noel, die ihre Streitigkeiten gern und häufig über die sensationsgetriebene britische Presse austrugen. Wohl keine brüderliche Rivalität in der Geschichte der Rockmusik war medienträchtiger und langanhaltender – und mündete 2009 letztlich in dem Ausstieg Noel Gallaghers. Eine Trennung, die umso tragischer von den Fans aufgenommen wurde, nachdem das renommierte britische ‚Q Magazine‘ Liam Gallagher im gleichen Jahr zum „besten Frontmann aller Zeiten“ kürte. Jener setzte die Arbeit mit den verbliebenen Oasis Mitgliedern unter dem neuen Namen Beady Eye erfolgreich fort, aber auch dieses Projekt fand trotz anhaltenden Erfolges 2014 ein Ende.

Seit Herbst 2017 und mit Erscheinen seines ersten Soloalbums „As You Were“ wird das Erfolgskapitel von Liam Gallagher weitergeschrieben: Auch dieses Album stieg in UK wieder an die Spitzenposition und in die Top 20 vieler weiterer Länder. Auf seinen Konzerten, bei denen Liam seine eigenen Songs auf hervorragende Weise mit den großen Oasis Hymnen zu vermengen versteht, bewies er weiterhin, was für ein großartiger Frontmann er ist. Dies kann im Februar 2020 ein weiteres Mal im Rahmen seiner Deutschlandkonzerte in Hamburg, Köln, Berlin und München überprüft werden.