LIEBLINGSPLATTE FESTIVAL 2018 im zakk Düüseldorf

7 Dezember 2018 No Comment

Das Düsseldorfer zakk präsentiert vom 8. bis 15. Dezember 2018 zum dritten Mal „wichtige Alben deutscher Popgeschichte Live“ und etabliert das LIEBLINGSPLATTE FESTIVAL 2018 damit in der Riege der Düsseldorfer Top-Festivals. Open Source im Sommer, New Fall im Herbst und LIEBLINGSPLATTE im Winter.

Beim LIEBLINGSPLATTE FESTIVAL spielen keine Bands, die ohnehin auf Anniversary-Tour sind. zakk-Booker Miguel Passarge gelingt es, deutschsprachige Bands von der Idee zu überzeugen, speziell an diesem Abend dieses eine alte Album zu spielen und teilweise in alter Besetzung auf Zeitreise zu gehen. BLUMFELD etwa spielten nach zehn Jahren Bandpause exklusiv für LIEBLINGSPLATTE 2017 ihr Album „Ich-Maschine“. Vom grandiosen Konzert angefixt kündigten sie dann zwei Monate später an, wieder gemeinsame Sache zu machen und auf Tour zu gehen. Ritterschlag.

Beim LIEBLINGSPLATTE FESTIVAL 2018 sind wieder liebevoll kuratierte Alben zu hören, die für ihr Genre und ihre Zeit stilbildend waren:

08. Dezember MALE – Zensur und Zensur

10. Dezember KREIDLER – Mosaik 2014

11. Dezember STEREO TOTAL – Musique Automatique

12. Dezember DIE STERNE – Posen

13. Dezember GISBERT ZU KNYPHAUSEN – Gisbert zu Knyphausen (ausverkauft!)

15. Dezember RAG – Unter Tage (ausverkauft!)

Infos & Tickets: www.lieblingsplatte-festival.de





https://www.facebook.com/lieblingsplattefestival/