LIEBLINGSPLATTE VOL. 4 im zakk Düsseldorf

15 November 2019 No Comment

Das „Lieblingsplatte“ Festival Vol. 4 zieht vom 07. – 14.12.2019 erneut überregional Musikfans in das Düsseldorfer Kulturzentrum zakk, die Veranstalter freuen sich über zahlreiche seit längerem ausverkaufte Abende!

LIEBLINGSPLATTE Line-Up 2019:

07.12.19 – 2raumwohnung – spielen Kommt Zusammen (Ausverkauft!)

08.12.19 – Palais Schaumburg – spielen Palais Schaumburg

09.12.19 – Element Of Crime – spielen Weißes Papier (Ausverkauft!)

10.12.19 – Element Of Crime – spielen Weißes Papier (Ausverkauft!)

11.12.19 – faUSt – spielen Faust IV

12.12.19 – 5 Sterne Deluxe – spielen Sillium (Ausverkauft!)

14.12.19 – Die Nerven – spielen Fun

Dass das wunderbare Festival-Konzept auf bundesweiter Ebene Beachtung finden und sich durchsetzen würde, ist angesichts exklusiver Live-Aufführungen legendärer Tonträger in voller Länge kein Wunder. Im Verlauf der letzten Jahre gelang es dem leidenschaftlichen Musikliebhaber Miguel Passarge und seinem Team immer wieder, einflussreiche Bands davon zu überzeugen, sich für „Lieblingsplatte“ auf der Bühne zu versammeln. Nicht selten hatte die elektrisierende Atmosphäre angenehme Folgen:

So gingen beispielsweise Fehlfarben einige Monate nach der Aufführung im zakk mit „Monarchie & Alltag“ auf Tournee, eine große Band wie Blumfeld fasste der ihrem bahnbrechenden Werk „Ich-Maschine“ gewidmete Festivalabend derart an, dass aus einer (geplant) einmaligen Zusammenkunft am Ende doch viel mehr wurde und die Band wieder Konzerte spielt.

Die Idee des Festivals, herausragende Alben der (deutschen) Popgeschichte aus den Genres Rock, Pop, Singer-Songwriter, HipHop, Krautrock und Elektronica live und exklusiv auf die Bühne zu bringen, treibt folglich auch noch andere Blüten.

Die Liste der KünstlerInnen, die sich im Rahmen der drei bisherigen Ausgaben von Lieblingsplatte die Ehre gaben, liest sich mit u.a. Michael Rother, Male, Blumfeld, The Notwist, Torch, Stieber Twins, Die Sterne, Mouse On Mars, oder Gisbert zu Knyphausen bereits beeindruckend.

Und in diesem Jahr erwarten die MusikliebhaberInnen nicht minder aufregende Abende!

Weitere Infos:

www.lieblingsplatte-festival.de

Pressetext: Starkult Promotion