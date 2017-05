LOLLAPALOOZA Festival – Komplettes Lineup

2 Mai 2017 No Comment

Das hat mittlerweile jeder kapiert: Mit Foo Fighters, Mumford & Sons, The xx und vielen weiteren findet das LOLLAPALOOZA Festival dieses Jahr auf der Berliner Rennbahn Hoppegarten statt! Jetzt wurde das Lineup komplettiert: Für die Ohrwürmer der Stunde sorgen aus dem Norden Europas die Solokünstlerinnen Sigrid mit ,Don’t Kill My Vibe‘ sowie Alma mit ,Dye My Hair‘ und ,Chasing Highs’. Hunderttausende Airplays und Video Views sammelt derzeit auch ,No Roots‘-Interpretin Alice Merton. Für Girl Power auf der Lolla-Bühne garantiert außerdem BETSY, die Euch als Pop-Diva 2.0 in den Bann ziehen wird.

Ihr wollt noch mehr Pop, noch mehr Beats, noch mehr neue Talente? Dann merkt Euch das niederländische DJ-Duo Yellow Claw, Genre-Jongleur Roosevelt und das Rap-Dreamteam LGoony & Crack Ignaz für Euren Tag auf dem Lollapalooza! Komplett wird das Lineup mit den Shooting-Stars und Geheimtipps Thomas Jack, Filous, The Him und SAINT WKND und wir können uns ab sofort voll und ganz der Vorfreude hingeben! September, mach hinne!

Um einen Eindruck zu gewinnen, wie das liebvoll gestaltete Festivalkonzept im letzten Jahr im Treptower Park vonstatten ging, dem sei unser „Best of Web“-Rückblick mit den besten Fotos und Videos ans Herz gelegt.



LOLLAPALOOZA Festival

09. & 10. September 2017

Berlin, Rennbahn Hoppegarten

lollapaloozade.com