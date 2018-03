LOVE MACHINE – 29.03.2018, Düsseldorf, zakk

30 März 2018 No Comment

LOVE MACHINE freuten sich über ein volles Haus bei Ihrer Record Release Show im zakk. Das Album „TIMES TO COME“ erschien am 02. März 2018 und ist es definitiv wert, dass man da mal rein hört. Ihre Fans wissen die Platte bereits zu schätzen und lieben die psychedelischen Klänge der haarigen Fünf, denn die Düsseldorfer/Kölner Band bietet eine ganz besondere Mischung aus Americana und Krautrock an. Sehr schön auch ihr neues Video zu Blue Eyes, das wir weiter unten verlinkt haben.



Einen Song widmeten Sie dem kürzlich verstorbenen Henry Storch von Unique Records.

Hier sind unsere Fotos von LOVE MACHINE und Kamala.



www.lovemachinegermany.com