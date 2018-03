16 März 2018 No Comment

Die Erlösung naht. Psychedelische Ekstase ist der Weg.

LOVE MACHINE predigen Americana und Krautrock um euch das zurückzugeben, wonach ihr schon zu lange sucht. Diese Dudes haben mal eben Düsseldorfs kosmischer Vergangenheit neues Leben eingehaucht und auch sonst haben sie nichts besseres zu tun als Bühnen und Unterwäsche in Brand zu setzen.

Mit der Veröffentlichung von CIRCLES im Frühjahr 2016 haben sich LOVE MACHINE endgültig als heißester Geheimtipp im deutschen Underground etabliert. Während die Single Sun Paradox samt Video auf MTV Germany rotiert, nennt der legendäre Klaus Fiehe (1Live) das Album den „craziest shit“ und seine deutsche Lieblingsplatte 2016.

Im folgenden sind LOVE MACHINE unentwegt auf Tour durch die Clubs der Republik und spielen auf Festivals wie dem Copenhagen Psych Fest, Open Source, c/o pop und Burg Herzberg. Ebenso überzeugen sie im Vorprogramm von Kikagaku Moyo, Acid Mothers Temple und The Flying Eyes. Doch mit dem Verstäuben und Verspritzen von Liebe beschränkt sich die Band nicht bloß auf Deutschland. Denn Frankreich, England, Dänemark, Schweiz und Polen wurden bereits beglückt und LOVE MACHINE werden nicht eher ruhen bevor alle Menschen auf Erden den Nektar der Liebe und des Friedens gekostet haben.

Mit Times To Come wartet bereits das nächste Album der Band auf seine Veröffentlichung. Der CIRCLES Nachfolger verspricht ein weiterer Meilenstein für LOVE MACHINE zu werden und die frohe Botschaft in deutlich weitere Kreise zu tragen. Im Zuge der Veröffentlichung folgen ausgedehnte Touren im März und der zweiten Jahreshälfte, wie auch Festivalauftritte und vermehrte Auslandsaufenthalte.

LOVE MACHINE – Times To Come Tour

20. März · FREIBURG · WHITE RABBIT

21. März · MANNHEIM (DE) · KULTURBRÜCKEN

22. März · MÜNCHEN (DE) · IMPORT/EXPORT

23. März · INNSBRUCK (AT) · THE EARLY BIRD

24. März · PFARRKIRCHEN (DE) · CLUB BOGALOO

29. März · DÜSSELDORF (DE) · ZAKK (Record Release Show)

31. März · FRANKFURT (DE) · YACHT CLUB

Tickets: http://bit.ly/2AXehVk

www.lovemachinegermany.com