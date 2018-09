MAD SIN & BLOODSTINGS live in Düsseldorf

10 September 2018 No Comment

Mad Sin & Bloodstings @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Sa. 15.09.2018 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h

Die Berliner Punkabilly Kings sind wieder da. Mad Sin mit dem kultigen Sänger „Köfte“ starteten 1987 als reine Psycho-Neo-Rockabilly Band und mutierten im Laufe der Jahrzehnte zu einem ureigenen Mix aus Rockabilly, Punk, Hardcore und vielen anderen Rock’n’Roll Styles. Angefeuert durch den herausragenden Gesang ihres Frontmannes Köfte de Ville heizen Mad Sin ihrem temposüchtigen Publikum ordentlich ein. Treibende Beats, ein slapender Upright Bass und schaurige Outfits werden bei jedem Konzert zum wahren Augen- und Ohrenschmaus. In ihren Songs treffen sich das typische Rockabilly-Feeling mit der Aggressivität und Energie der Punkmusik. Besonderen Einfluss auf die Musik zu Beginn der 1980er Jahre hatten neben den Stray Cats auch Bands wie The Legendary Raw Deal, später umbenannt in The Meteors, The Cramps und The Gun Club mit ihrem typischen Garage/Trash Rock and Roll und die Ramones mit ihrem schnellen Punk. Auch Einflüsse von Musikern aus den 1950ern und 1960ern wie beispielsweise Hasil Adkins oder The Trashmen sind wiederzufinden.

http://madsin.de/