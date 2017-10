MADNESS – Deutschlandkonzerte 2017

4 Oktober 2017 No Comment



Don’t watch that, watch this!

Ska-Fans aufgepasst: Ab Oktober 2017 touren Madness durch Italien, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Belgien, Frankreich und die Niederlande. Lasst euch den „Nutty Sound“, einer der bekanntesten Ska Bands der 1980er Jahre, nicht entgehen. Die 1976 in Camden Town, London gegründete 2-tone Ska-Band feierte im vergangenen Jahr ihr 40 jähriges Bestehen.

Deutschland-Termine:

01.11.2017 Stahlwerk, Düsseldorf

02.11.2017 Tempodrom, Berlin

03.11.2017 Wangles, Oldenburg in Holstein

www.madness.co.uk

Letzte Veröffentlichung:

28. Oktober 2016 – Can’t Touch Us Now