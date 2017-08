MARK WYNTER – Venus In Blue Jeans: The Pop Years 1959-1974

17 August 2017 No Comment

Britische Pop Musik vor den BEATLES hat nicht gerade den besten Ruf. Wenn man mal LONNIE DONNEGAN außen vorlässt, der den Skiffle quasi im Alleingang auf die musikalische Landkarte gesungen hat, gibt es nur wenige Ausnahmen, die auch heute noch auf offene Ohren stoßen. Die meisten Pop-Sänger dieser Zeit waren bestenfalls nette, aber zahnlose Elvis-Verschnitte wie BILLY FURY, MARTY WILDE, CLIFF RICHARD, ADAM FAITH und eben auch MARK WYNTER. Der Sänger und Schauspieler veröffentlichte fleißig Singles auf Decca und Pye Records und hatte damit Anfang der 60er immerhin vier Top 20 Hits. Allen voran das titelgebende „Venus In Blue Jeans“, das zwar fast in süffigen Streichern und jubilierenden Chören ertrinkt, aber mit ein bisschen Schmalz-Toleranz eben doch ein herrlich altmodischer Pop-Song ist, der einen in eine versunkene Zeit versetzt, die man selbst nur vom Hörensagen kennt.

Auf der neuen RPM Records Komplett-Zusammenstellung „Venus In Blue Jeans: The Pop Years 1959-1974“ ist auf drei CDs so einiges an Schmonzetten, Kuriositäten und sympathisch angestaubtem Schönklang zu finden. Natürlich sind drei CDs ein ziemlicher Overkill eines letztendlich drittklassigen Entertainers, der seinen Plattenvertrag vermutlich nicht zuletzt durch sein hübsches Lächeln bekommen hat, doch durch diesen gründlichen Überblick findet man eben auch so einige versteckte Perlen. Direkt am Anfang steht seine erste, bislang unveröffentlichte Aufnahme „I Go Ape“, auf der WYNTER ausnahmsweise tatsächlich mal wüstere Rock’n’Roll Töne produziert. Seine ersten Singles auf Decca wie „Image Of A Girl“, „Kickin‘ Up The Leaves“ und „Dream Girl“ sind hingegen seichte, aber hübsche uralt Pop-Nummern von der Art, die kurz darauf von den BEATLES mit einer derart heftigen Vehemenz überrollt wurden, dass es für Sänger wie MARK WYNTER und Konsorten nur noch den Ausweg auf die Leinwand gab.

Den nahm der gut aussehende WYNTER dann auch nur zu gerne an und konzentrierte sich nach seinem musikalischen Abstieg in die Bedeutungs- und Erfolglosigkeit auf seine Karriere als gut gelaunter Entertainer, Schauspieler und Musical-Sänger. In dieser Zeit schaute er nur noch gelegentlich im Studio vorbei, aber bekam dort eben doch den ein oder anderen feinen Song vorgesetzt. So sind Nummern wie das pompöse „You Made Me What I Am“ oder „She’s A Woman Now“ schöner Spät-60er Pop, der zwar damals zurecht keinen Stich mehr gegen die kreativen Explosionen der Konkurrenz hatte, aber in der Rückschau wieder Spaß macht. Auch bei den frühen Songs finden sich einige kleine Perlen, wie das melodische „That’s What I Thought“, das auch Buddy Holly gut gestanden hätte und auch seine selbst geschriebenen B-Seiten wie der vergleichsweise düstere Walzer „Because Of You“ und das twangige „I’ll Always Love You“ können sich sehen lassen.

Auf „Shy Girl“ – veröffentlicht im Mai 1963 – hört man dann erstmals BEATLES-Einflüsse. Dafür gab es immerhin noch Platz 28 in den Charts, aber da war es schon zu spät. Auch spätere vereinzelt eingestreute Beat-Nummern wie das Barri/Sloan-Original „Can I Get To Know You Better“ konnten ihn nicht mehr auf die Hit-Spur zurückbringen. So ist diese 3 CD Box von MARK WYNTER ab diesem Punkt ein ziemlicher Gemischtwahrenladen und letztendlich auch nur unter Vorbehalt zu empfehlen, aber wer eben mal einen Eindruck davon bekommen möchte, in welche musikalische Umgebung die BEATLES hineinexplodierten, ist hier genau richtig. Dazu gibt es ein reicht bebildertes Booklet mit informativem Begleittext, in dem auch WYNTER selbst zu Wort kommt.

Bewertung: 4/6

Label: RPM / Cherry Red

VÖ: 23.06.2017

https://www.cherryred.co.uk

