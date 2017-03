28 März 2017 No Comment

Marteria ist zurück! Am 26. Mai erscheint sein viertes Studioalbum „Roswell“ und mit „Aliens“ feat. Teutilla gibt es daraus bereits den ersten Vorboten samt Video.

Mindestens genau so spannend ist der Umstand, dass Marteria noch vor der Albumveröffentlichung und den Auftritten bei den großen Festivals, wie beispielsweise dem Lollapalooza oder bei Rock am Ring / Rock im Park, auf bedeutungsvolle Club Tour geht, die den selben Titel trägt wie schon seine erste Tournee im Jahr 2009.

Mit seinem neuen Album kehrt er nun zurück an einen sehr speziellen Ort. „Roswell“ ist tief in ihm drin und gleichzeitig ganz weit draußen. Spezielle Orte sind für Marteria auch die Anfänge seiner Live-Karriere. „Allein auf weiter Tour“ war der Titel seiner ersten Tour überhaupt.

Marteria | Allein auf weiter Tour 2017

13.05.2017 Dresden | Club Puschkin

15.05.2017 Würzburg | Posthalle

17.05.2017 München | Backstage Halle

19.05.2017 Heidelberg | Karlstorbahnhof

20.05.2017 Münster | Skaters | Palace

21.05.2017 Krefeld Kulturfabrik | Krefeld Club

22.05.2017 Köln | Club Bahnhof Ehrenfeld

24.05.2017 Hamburg | Gruenspan

25.05.2017 Berlin | Cassiopeia

26.05.2017 Rostock | Zwischenbau

Tickets für „Allein auf weiter Tour 2017“ sind ab Mittwoch den 29.03. um 10 Uhr exklusiv auf fourartists.com und greenberlin.com erhältlich.

Nach all den Jahren, all den Veröffentlichungen, Auszeichnungen und großen Bühnen will Marteria wieder dorthin zurück wo alles begann. Zurück zu seinen Ursprüngen, auf die kleinen Bühnen die damals wie heute die Welt bedeuten. Dorthin wo sich Künstler und Fans kaum näher seinen können und die gemeinsame Energie keine Fluchtmöglichkeit hat.

Marterias Idee ist es, in die selben, bedeutungsvollen und ehrwürdigen Clubs seiner ersten Tour zurückzukehren und diese so originalgetreu wie möglich noch ein mal zu spielen. In genau dieser geschichtsträchtigen Umgebung will Marteria zu allererst seinen Fans die neuen Songs aus „Roswell“ vorstellen, bevor dann im Sommer die großen Festivalbühnen rufen.

Marteria | Festivals

02.06. – 04.06.2017 Nürburgring l Rock am Ring

02.06. – 04.06.2017 Nürnberg l Rock im Park

02.06. – 04.06.2017 Pouch bei Bitterfeld l Springbreak Festival

05.06.2017 A-Wien l Rock in Vienna

24.06.2017 Frankfurt l Wireless Festival

06.07. – 09.07.2017 Gräfenhainichen l Splash! Festival

06.07.2017 CH-Frauenfeld l Frauenfeld Open Air

07.07.2017 Straubenhardt l Happiness Festival

15.07.2017 CH-Bern l Gurtenfestival

20.07. – 23.07.2017 Cuxhaven-Nordholz l Deichbrand Festival

11.08. – 12.08.2017 Saalburg l Sonne Mond & Sterne Festival

09.09.2017 Berlin l Lollapalooza Festival

marteria.com

facebook.com/marteria.official