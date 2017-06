MAUL, jetzt Tagesfestival! – am 15.07. in Düsseldorf

26 Juni 2017 No Comment

Die Konzertreihe Sommerklänge unter den Linden geht dieses Jahr in die dritte Runde und zusätzlich präsentieren wir euch am Samstag, den 15.07.2017 das zweite Tagesfestival.

Dieses Mal unter den neuen Namen „MAUL, jetzt Tagesfestival!“. Es erwartet euch ein hochkarätiges Potpourri verschiedener Musikgenre von luftig-sanft bis rockig-laut aus fünf verschiedenen Bands zusammengestellt. Schaut vorbei und genießt die eine oder andere Überraschung.

– The cuckoo (Indiepunkwave – vom Newcomer – Rockfestival vom Akki e.V. und Zakk am 15.06.)

– NEW NEXT (Indie-Rock)

– DIE SONNE (Psychopop)

– Leoniden (Indie/Pop/Funk)

– EMMA6 (Indie/Pop)

Polabox

Mit der Düsseldorfer „POLABOX“ wird ein Deluxe-Fotoautomat auf Euch warten. Ihr könnt euch mit Freunden in der Gruppe, alleine, zu zweit, knutschend, singend, lachend, schwelgend, however, verewigen und eine Erinnerung an die Sommerklänge unter den Linden ausgedruckt mit nach Hause nehmen.

ESSEN & TRINKEN: Im Vier Linden könnt Ihr euer eigenes Essen mitbringen. Bei Bedarf kann der vorhandene Grill kostenfrei genutzt werden. Der Verzehr von mitgebrachten Getränken ist allerdings nicht gestattet.

WETTER: Das Festival findet bei jedem Wetter statt. Bei Regen stehen überdachte Plätze zur Verfügung.

Einlass: 15:00 Uhr Beginn: 16:00 Uhr

Eintritt: 20 € VVK + Gebühren / 25 € AK

Eintrittspreis nur an der Tageskasse (öffnet um 15 Uhr) für Kinder, Jugendliche und Studenten:

Kinder bis 12 Jahre -> Eintritt Frei

Jugendliche von 12 bis 16 Jahre -> 15 €

Jugendliche von 16 bis 18 Jahre + Studenten -> 20 €

Hier könnt ihr Tickets bis Samstag, den 15.07. um 10 Uhr im VVK erwerben:

http://www.maul-booking.de/tickets/