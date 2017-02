MAUREEN EVANS – Like I Do – The 60s Recordings

4 Februar 2017 No Comment

Bei Compilations ist eine der großen Fragen immer, ob man Songs chronologisch präsentiert oder vielleicht doch lieber an den Anfang ein paar Highlights packt, damit der Hörer nicht zu schnell das Interesse verliert. Bei MAUREEN EVANS erster Reissue-CD wurde klugerweise auf die zweite Methode zurückgegriffen. Los geht es mit ihrem größten Hit „Like I Do“, der 1962 in der prä-Beatles Ära bis auf Platz 3 der britischen Charts kletterte und hübsch antiquierter Pop ist, mit dem man kurze Zeit später schon keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Danach gelang ihr auch nur noch ein Charterfolg – das zuckrige „I Love How You Love Me“ wurde 1964 wohl eher von einem gesetzteren Publikum gekauft, das sich schon mit Dingen wie Heirat, Kindern und festen Jobs auseinandergesetzt hatte und den Traum vom Reihenhaus möglichst bald in die Realität umsetzen wollten.

Ja – MAUREEN EVANS Musik war schon damals nicht hip, sondern gemütlich spießiges Middle Of The Road-Entertainment, das heutzutage genau so alt klingt wie es eben auch ist. Musik, die Oma und Opa beim Senioren-Tanztee hören. Aber genau darin liegt eben auch der Reiz dieser Zusammenstellung. Wenn man nicht gerade auf der Suche nach der vergessen Soul-Perle oder einem obskuren Girlgroup-Kracher ist, kann man hier eine angenehme Zeitreise fernab von verzerrten Gitarren, exaltiertem Gesang und krachigen Drums machen.

Letztendlich sind die schwachen Momente zwar nichts anderes als englischsprachiger Schlager, doch für jedes klebrige „Paper Roses“ oder „Acapulco Mexico“ gibt es eben auch tolle Pop-Momente, wie das hochmelodiöse DAVID GATES Original „Never Let Her Go“ oder das druckvolle „Somewhere There’s Love“ von 1967, das wohl auch dem Hipster nicht übel aufstoßen würde. Wirklich hübsch ist auch das an GERRY & THE PACEMAKERS‘ „Don’t Let The Sun Catch You Crying“ erinnernde „Searching For Home“, die B-Seite ihrer letzten Single von 1968, geschrieben von ihrem Bruder Gomer Edwin Evans. Hier hört man eine deutlich gereifte Sängerin, die dieses Potential aber danach leider nicht mehr für Aufnahmen einsetzen konnte und wollte. Dafür widmete sich MAUREN EVANS einer eigenen Theater Schule auf der die mittlerweile 76-Jährige Gesang, Tanz und Schauspiel unterrichtete.

Nun ist „Like I Do“ natürlich selbst im Nischen-Sektor Nischenmusik, aber wer wirklich mal ein wenig über den hippen Tellerrand gucken möchte und für eine gewisse Zeit alle hart erarbeitete Coolness über Bord werfen kann, der wird mit MAUREEN EVANS eine beschauliche Zeit haben, denn mit ein bisschen Toleranz sind selbst die Schlager liebenswert, während die Höhepunkte mal mindestens als herrlich kitschige Guilty-Pleasures durchgehen. Obendrauf gibt es im Booklet auch noch einen hübschen Text von EVANS höchstpersönlich.

Bewertung: 3,5/6

Label: RPM / Cherry Red

VÖ: 2.12.2016

https://www.cherryred.co.uk

