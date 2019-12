MAX GOLDT – Draußen die herrliche Sonne (6-CD-Boxset)

23 Dezember 2019 No Comment

Max Goldt ist denjenigen, die in den letzten dreißig Jahren geboren wurden, wohl bestenfalls als Literat bekannt. Oder als Teil des großartigen Comicteams Katz & Goldt. Viele haben ihn auf Lesungen erlebt. Aber die Zahl derer, auch aus den Ü-30ern, die ihn als Sänger auf der Bühne erlebt haben, dürfte überschaubar sein. Und auch der Versuch sein musikalisches Wirken über Tonträger oder Streams kennen zu lernen war bislang nicht ohne Schwierigkeiten, denn sein Werk ist vergriffen und die alten CDs oder LPs werden zu stolzen Preisen gehandelt.

Aus diesem Grund ist es sehr erfreulich, dass Tapete Records jetzt eine sehr umfassende Werkschau des musikalischen Wirkens von Max Goldt aus dem vergangenen Jahrhundert heraus bringt, das sein Werk wieder zugänglich macht. 6 CDs sind natürlich eine sehr große Menge Material und bei einem Künstler, bei dem das Attribut „sperrig“ ein durchaus positives Qualitätsmerkmal darstellt, braucht es Motivation sich da durchzuarbeiten.

Foyer des Arts (oder nur „Foyer“, wie Insider die Band nannten – darüber klärt Goldt im Booklet auf) sind die Formation, mit der Goldt nicht nur seinen einzigen kleinen Hit („Wissenswertes über Erlangen“) hatte, sondern auch seine besten Resultate ablieferte. Einen großen Anteil an der Qualität der Band hat das andere Bandmitglied, der Gitarrist und Songschreiber Gerd Pasemann, mit dem Goldt in Jahren von ’81-’95 insgesamt 5 Studio-Alben sowie eine Doppel-Live-LP veröffentlichte. „Erlangen“ war im Sog der „Neuen Deutschen Welle“ einer der Songs, die auf keiner Compilation fehlen durften, und schaffte es sogar in die ZDF-Hitparade (eine Sternstunde des TV!). Essentiell dagegen sind die beiden Alben „Die Unfähigkeit zu Frühstücken“ (1986) und „Ein Kuss in der Irrtumstaverne“ (1988), die wohl das beste sind, was an deutschsprachiger Popmusik in der zweiten Hälfte der 80s erschienen sind. Beide Platten sind mit so essentiellen Großtaten wie „Kaiserschnitt“ oder „Ein Lied aus unendlich schwerer Zeit“ vertreten, hätten jedoch noch stärker berücksichtigt werden können.

Für die Fans, die die Platten bereits besitzen, bietet die Box eine Vielzahl von un- oder nur als CD-Bonustracks veröffentlichten Songs aus allen Phasen der Band, so dass er hier einiges zu entdecken gibt. Neben der Kollaboration mit Gerd Pasemann, ist die mit Stephan Winkler, die unter dem Namen Nuuk lief, das zweite Bandprojekt von Goldt und diese wird auf der dritten CD ausführlich beleuchtet. Nuuk veröffentlichten ein Album unter dem Titel „Nachts in schwarzer Seilbahn nach Waldpotsdam“ und planten auch einen Nachfolger, der jedoch nie erschien. Der musikalische Ansatz war im Gegensatz zu „Foyer“ ganz klar elektronisch und gitarrenarm.

Winkler war an einigen Neu-Einspielungen bzw. -Produktionen, die für die Box angefertigt wurden, beteiligt. Die meisten Songs klingen so als wären sie entweder von den Platten, die David Bowie in den Mitt-90s gemacht hat, beeinflusst, oder aber von den Künstlern, die auch Bowie inspiriert haben. Darunter sind aber Perlen, wie „Mein Feuer macht noch Fehler“ oder „Dies ist deine Jugend“. Auch das neu erstellte „Die Ratten“ ist stark. Auf Dauer wird aber doch deutlich, dass das Songwriting und die Arrangements von Pasemann im Verbund mit Goldt einen hochwertigeren Output geschaffen haben.

Die CDs 4 und 5 beinhalten Tracks aus den Soloplatten von Goldt aus den 80ern und 80ern, bei denen er die Musik allein geschrieben und produziert hat. Viele davon haben eher den Charakter von Sprechtexten mit musikalischer Untermalung. Aber auch instrumentale Werke finden sich darunter, bei denen sich Goldt vielleicht nicht so bewusst war, dass seine Stärke in den Worten liegt. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass viele von den Texten dieser Tracks ganz wunderbar in Büchern funktionieren, während die instrumentalen Passagen in erster Linie die technischen Möglichkeiten der Low-Budget-Produktion der damaligen Zeit dokumentieren.

Die sechste CD versammelt allerlei Tracks aus unterschiedlichen Phasen, die Goldt gern in der Box haben wollte und die aber aus irgendwelchen Gründen nicht zu den auf den anderen CDs passten. Hier findet man Kleinode aus „Foyer“-Tagen, wie z.B. aus dem 10“-Minialbum „Die seltsame Sekretärin“ oder auch Episoden aus der „Familie und…“-Reihe, die man damals bringen konnte, aber heute in Zeiten politischer Korrektheit undenkbar wären („Familie, Pubertät und Haarwuchs“, „Familie und Gewaltanwendung“). Großartig auch sein Beitrag zu einem „Lindenstraße“-Huldigungs-Sampler („Jeden Sonntag bin ich glücklich“).

Tapete Records gehört Dank zugesprochen, dass sie sich an ein so aufwändiges Unterfangen gewagt haben. Auch wenn nicht alles auf dieser Kompilation essentiell ist und jeder, der mit dem Werk Goldt’s vertraut ist, eine Top-5 der Songs, die hier fehlen aus der Hüfte schießen könnte, ist dies eine wunderbare Dokumentation. Eine, die einem leider auch vor Augen führt, welches Niveau provokative Kunst im Musikkontext im vergangenen Jahrhundert hatte. Das Äquivalent des 21. Jahrhunderts wäre wohl der deutschsprachige Gangsta-Rap. Vielleicht war früher doch alles besser.

Bewertung: 5 von 6

VÖ: 13.12.2019

https://www.tapeterecords.de/artists/max-goldt/

Tracklisting:

