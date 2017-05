Max & Iggor Cavalera (Sepultura) „Roots“ live in Düsseldorf

4 Mai 2017 No Comment

Zum 20. Jubiläum der Veröffentlichung ihres legendären „Roots“-Albums haben sich die Sepultura-Gründer Max & Iggor Cavalera etwas Besonderes einfallen lassen: Die beiden Brüder werden das komplette Album live in Gänze präsentieren.

triggerfish.de präsentiert:

Max & Iggor Cavalera Return To Roots & Support

Mi. 07. Juni 2017 – zakk – Düsseldorf

20.00h Beginn / Einlass 19.00h

facebook.com/maxeigorcavalera

Mit ihrer gemeinsamen Band Sepultura schreiben Max Cavalera und Igor Cavalera in den Neunzigern Heavy Metal-Geschichte. Besonders mit den drei Werken „Arise“ (1991), „Chaos A.D.“ (1993) und „Roots“ (1996) werden die Cavalera-Brüder bekannt, verkaufen allein in den USA mehr als drei Millionen Platten, weltweit sind es knapp 30 Millionen. Speziell „Roots“, das letzte Sepultura-Album mit Max Cavalera am Mikro, gilt vielen als ein herausragendes des Genres, weil es einen Stilwechsel einläutet: Neben brasilianischen Rhythmen und Perkussion wird verstärkt auf progressive und Hardcore-Elemente zurückgegriffen.

Max Cavalera sagt zum Jubiläum: „Innerhalb der Band war es damals auf der persönlichen Ebene recht chaotisch, aber die Musik war trotzdem gut. Meiner Meinung nach ist es eine exzellente Scheibe, es war aber auch sehr mutig, sie produzieren, und ein großes Risiko, das wir eingegangen sind. Aber es war uns egal, wir haben es einfach gemacht. Damals fing ich an, mich mit World Music zu beschäftigen und das Ganze mit Metal zu verbinden, um den Metal ein wenig anders und interessanter zu machen. Wir sind dazu extra in den Urwald gefahren, um mit dem Xavantes-Stamm aufzunehmen. Was für eine großartige Erfahrung!“