MEGALOH & OG KEEMO live in Düsseldorf

GoldMucke präsentiert das nächste HipHop Highlight in Düsseldorf:

LIVE: MEGALOH & OOG KEEMO

SAMSTAG 29.09.2018

zakk Düsseldorf

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 25 € + VVK Gebühren

MEGALOH

Seine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die Verbindung zwischen Publikum und Künstler, seine kraftvolle Art – Megaloh ist, was viele sein wollen und die wenigsten erreichen: Ein echter Live MC. Wer Megaloh einmal live gesehen hat, wird Fan. Für alle, die sich bisher noch nicht live überzeugen konnten, geht es 2018 wieder rauf auf die Bühnen des Landes!

OG KEEMO

Mit der Haltung von der Straße und dem Intellekt eines Philosophen meißelt Keemo feinste Wortskulpturen in den Beton. Keemo ist ein Künstler, zeichnet und malt. Doch verwechsle seine ruhige Art und seinen unterschiedlichen Begabungen nicht mit Schwäche. Keemo bewegt sich in den Straßen seiner Stadt wie ein Silberrücken. Der Beweggrund für das was er tut, ist die Familie, die Verantwortung der sich jeder Mitte 20 stellen muss, wiegt bei Keemo noch etwas schwerer. Wohin geht die Reise und wie schafft man es Pflicht und Verantwortung gegenüber der Familie mit seinen Träumen in Einklang zu bringen. Street-Poetry eben. Wer live dabei sein will, wenn Keemo „den Baseballschläger wie ein Dirigent“ schwingen lässt, während Franky Jazz Samples auf die Trap-Drums legt, der ist auf den Festivals 2018 genau richtig.

