MEGALOH & RHEINBRASS beim New Fall Festival

Im Rahmen des New Fall Festivals gibt sich in diesem Jahr MEGALOH die Ehre gemeinsam mit dem RheinBrass-Ensemble an besonderen Orten aufzutreten. Spätestens mit seinem aktuellen Album „Regenmacher“ schaffte es MEGALOH zu einem hohen Bekanntheitsgrad im deutschen HipHop. Die Vielseitigkeit des Berliner Rappers, stellt er nun auch am 16.11. in Stuttgart sowie am 17.11. in Düsseldorf beim New Fall Festival erneut unter Beweis.

Tickets:

Stuttgart: https://new-fall-festival.soulticket.de/megaloh-rheinbrass-stuttgart-16-11-2017

Düsseldorf: https://new-fall-festival.wlec.ag/megaloh-rheinbrass-duesseldorf-17-11-2017

Flashback Frühjahr 2013. MEGALOH veröffentlichte auf dem NESOLA-Label von Max Herre sein erstes Major-Album “Endlich Unendlich”. Es zeigte einen gereiften Mann im Widerstreit der Identitäten und Realitäten. Einen Berliner mit Wurzeln in Nigeria. Einen in jeder Hinsicht “echten” MC, gesegnet mit vielleicht mehr Talent als jeder andere in diesem Land, der aber jeden Morgen schuften geht im Alltagsjob. Das war einzigartig und beeindruckte Kritiker wie Kollegen, langjährige Fans wie notorische Skeptiker. „Endlich Unendlich“ ging in die Top 10 der deutschen Albumcharts.

Megaloh arbeitete mit so unterschiedlichen Künstlern wie Seeed, Schwesta Ewa oder den Stieber Twins. Er spielte zahllose Konzerte, umjubelt auf den Festivals, unplugged mit Max Herre. So hat sich der Moabiter in der deutschen Hip-Hop-Szene einen einzigartigen Status erarbeitet. Auf seine Musik können sich alle einigen. Die Rap- Connaisseure. Die Jungs am Block. Die hippen Mädchen. Und vor allem die ganz normalen Menschen, die nur zu gut nachvollziehen können, wenn MEGALOH von der Knochenmühle der körperlichen Arbeit berichtet, von den damit einhergehenden Selbstzweifeln, von dem Gefühl, plötzlich der Vater anderer Menschen Kinder sein zu müssen. Dieser Rolle als Bezugsperson wurde Megaloh mit „Regenmacher“ erneut gerecht.

Der Regenmacher trägt Hoffnung in sich. Er kann Blüte in Zeiten der Dürre bringen, neues Leben, wo lange keines war. Er weiß, dass er scheitern kann – und dass er gerade deswegen den Glauben an seinen Erfolg aufrechterhalten muss. Mit seiner Musik ist der Berliner Rapper Megaloh selbst zu einer Art Regenmacher geworden. Er bringt die Hoffnung auf eine neue Ära im deutschen Hip-Hop. Auf der „Regenmacher“ Tour im Herbst 2016 konnte Megaloh dann auch wieder seine herausragenden Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Seine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die Verbindung zwischen Publikum und Künstler, seine kraftvolle Art – MEGALOH ist, was viele sein wollen und die wenigsten erreichen: Ein echter Live MC. Wer MEGALOH einmal live gesehen hat, wird Fan.

Für alle, die sich bisher noch nicht live überzeugen konnten, geht es 2017 wieder rauf auf die Bühnen des Landes!

