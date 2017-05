M’ERA LUNA Festival 2017 (+Gewinnspiel)

30 Mai 2017 No Comment



Das M’ERA LUNA am Flugplatz Drispenstedt bei Hildesheim ist jedes Jahr wieder Treffpunkt für die schwarze Szene aus ganz Europa, um ein friedliches und entspanntes Wochenende mit alten und neuen Freunden zu verbringen. Neben den immer hochkarätigen Headlinern gehören die besondere Atmosphäre, die kurzen Wege, der Mittelaltermarkt oder auch die extravagante Modenschau zu den Hauptanziehungspunkten für Besucher aus aller Welt. Um die 40 nationale und internationale Bands, ein umfangreiches Rahmenprogramm, Diskonächte mit Szene-DJs oder zahlreiche Verkaufsstände ziehen alljährlich 25.000 extravagant gekleidete Fans aus aller Welt an.

M’ERA LUNA Festival 2017 Line-Up:

Korn, And One, ASP, Blutengel, Subway To Sally, Schandmaul, Project Pitchfork, White Lies, Mono Inc., Covenant, The Crüxshadows, De/Vision, Mesh, DAF, KMFDM, Front Line Assembly, Leæther Strip, Megaherz, Solar Fake, Feuerschwanz, Ashbury Heights, Haujobb, Faderhead, Darkhaus, Tyske Ludder, Unzucht, Ost+Front, Versengold, Namnambulu, Edent weint im Grab, Absurd Minds, .com/kill, She Past Away, Ambassador21, Schwarzer Engel, The Arch, Leichtmatrose, Johnny Deathshadow, Dear Strange

www.meraluna.de

M’ERA LUNA 2017 Gewinnspiel

Wir verlosen 1 Fanpaket mit T-Shirt, Beutel und der Unzucht CD „Neuntöter“.

Um zu gewinnen, schickt einfach eine Mail mit Betreff „M’ERA LUNA“,

eurem Namen und eurer Anschrift bis zum

10. Juli 2017 an gewinnspiel(at)triggerfish.de.

Teilnahmebedingungen.