METALLICA – WorldWired Tour 2017/2018

Metallica überraschten dieses Jahr Fans und die Fachpresse gleichermaßen. Denn Ihr zehntes Studioalbum „Hardwired… to Self-Destruct“ fühlte sich an, als käme es aus den späten Achtzigern zu uns, lange bevor die andauernden Selbstfindungstrips und die zahlreichen Soundexperimente viele Fans vergraulten. Auf „Hardwired… to Self-Destruct“ besinnt sich die Band wieder auf Ihre Trashmetallernen Wurzeln und liefern die Art von groovigen und mitreißenden Riffs, die diese Band zur Legende machten.

Am 14ten und 16ten September 2017 kommen Metallica im Rahmen ihrer „WorldWired“ Tour nach Köln in die Lanxess Arena. Wer Metallica schon live erlebt hat, weiß, dass der sich hier auf einen amtlichen Mix aus alten Hymnen und neuen Songs freuen darf. Als Anheizer sind auf beiden Shows die norwegischen Rocker Kvelertak bestätigt, bei denen wohl eher die raubeinigen Live Qualitäten als das Genre den Ausschlag für die Auswahl gab.

Deutschland Termine der „WorldWired“ Tour:

14.09.2017 – Köln – Lanxess Arena

16.09.2017 – Köln – Lanxess Arena

16.02.2018 – Mannheim – SAP Arena

29.03.2018 – Hamburg – Barclaycard Arena

07.04.2018 – Stuttgart – Schleyerhalle

09.04.2018 – Stuttgart – Schleyerhalle

26.04.2018 – München – Olympiahalle

30.04.2018 – Leipzig – Leipzig Arena

