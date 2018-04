MFC CHICKEN – Am 27.04. live in Essen

4 April 2018 No Comment

Wer als die neuen SONICS gehandelt wird, hat entweder größenwahnsinnige Fürsprecher oder ist einfach eine geniale 60s Garage und Rock’n’Roll Granate. Auf MFC CHICKEN aus UK trifft Zweites definitiv zu. Seit 2015 war das Quartett mit seiner wilden Bühenshow nicht mehr in Deutschland live zu sehen und am 27. April hat diese Dürreperiode endlich wieder ein Ende. Präsentiert von den DEEJAYS DANYELL und STEPHAN UMBACH, bekannt für feinste R’n’B, Rockabilly und Garage Tunes von Platte, spielen MFC CHICKEN standesgemäß in der Essener Freakshow.

MFC CHICKEN – Live in Essen

Wo: Freakshow | Grendplatz 2A Essen

Wann: 27.04.2018

Einlass: 20 Uhr | AK: 9 Euro

Info: facebook.com