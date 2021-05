MONO & NIKITAMAN – Single, ZEIT FÜR OPTIMISTEN

15 Mai 2021 No Comment

Vielleicht sind die Gläser nicht halbleer, sondern immer noch halbvoll“.

Mit ihrer neuen Single „Zeit für Optimisten“ haben Mono & Nikitaman eine Ode an die Zuversicht geschrieben. „Kann mir endlich jemand sagen, daß es geht“ singen die Beiden und wünschen sich Perspektive und Mut zur Utopie.

Der Song ist die erste Single des 7. Studioalbums „Autonome Zone“, das Ende August erscheint und wie sein Vorbote Leichtigkeit, Texte mit Inhalt und positive Vibes verbindet.



In einer Zeit, in der die Welt manchmal nur noch aus schlechten Nachrichten zu bestehen scheint, versteht sich „Zeit für Optimisten“ als Soundrack für große Träume und Visionen.

Denn wir sind zwar alle Teil des Problems – „aber man kann auch Teil der Lösung sein, man muss es nur so sehen“, singen die Beiden.

Und auch, wenn die Zeit ohne Konzerte sich schon unendlich lang anfühlt, ist eins sicher: Wenn der Wahnsinn vorbei ist, werden Mono&Nikitaman wieder mit euch feiern, mit neuem Album und einer dazugehörigen Tour.

Ihr könnt euch jetzt schon ein Ticket dafür sichern – herzlich willkommen in der „Autonomen Zone“.

Tourdates 2021/22:

25.06.21 – Reutlingen – Franz K

26.06.21 – Lindau – Vaudeville

27.12.21 – Düsseldorf – Zakk

28.12.21 – Mannheim – Alte Feuerwache

29.12.21 – Ulm – Roxy

07.01.22 – Leipzig – Werk2

08.01.22 – Berlin – Festsaal Kreuzberg

14.01.22 – Hamburg – Übel & Gefährlich

15.01.22 – Bremen – Schlachthof

28.01.22 – Dortmund – FZW

29.01.22 – Hannover – Faust

03.02.22 – Nürnberg – Hirsch

04.02.22 – München – Backstage

05.02.22 – Linz – Posthof

11.02.22 – Wien – Arena

12.02.22 – Graz – PPC

Homepage: www.mono-nikitaman.de

Twitter: www.twitter.com/mono_nikitaman

Facebook: www.facebook.com/monoundnikitaman

YouTube: www.youtube.com/monoundnikitamantv

Instagram: www.instagram.com/mono_nikitaman

M&N Records

www.mono-nikitaman.de

facebook.com/monoundnikitaman