MORRISSEY – Neues Album „Low In High School“

„Low In High School“ ist nicht nur Morrisseys erstes Studioalbum seit 2014, sondern auch sein Debüt bei BMG. Mit der neuen Partnerschaft lanciert der 58-jährige auch sein eigenes Label Etienne Records.

Das Album wurde in den La Fabrique Studios in Frankreich sowie den Forum Studios von Ennio Morricone in Rom aufgenommen. Als Produzent fungierte Joe Chiccarelli, der bereits für Größen wie Frank Zappa, The Strokes, Beck und The White Stripes arbeitete, um nur einige zu nennen.

„Low In High School“ erscheint digital sowie physisch als CD, Coloured Vinyl und in limitierter Edition auf Kassette. Parallel zur Veröffentlichung wird Morrissey auch einige Konzerte spielen, die Tourdaten werden demnächst bekannt gegeben.

Korda Marshall, Vizepräsident von BMG, sagt über das neue Signing: „Heutzutage gibt es nicht mehr viele Künstler wie Morrissey. Er besitzt ein außergewöhnliches Talent, ist belesen, geistreich und vornehm. Am beeindruckendsten ist jedoch sein Mut. Mit seinen Texten, seinem Humor und seinen Songs hat er viele Generationen beeinflusst. Die Musik auf diesem Meilenstein spricht für sich und wir sind überglücklich, ihn bei BMG begrüßen zu dürfen.“

Bekannt wurde Morrissey als Frontman von The Smiths. Seine Solokarriere wurde jedoch noch erfolgreicher. Alle zehn seiner Soloalben fanden sich in den Top 10 der UK Album Charts wieder, drei davon kletterten sogar direkt auf Platz eins.

Sein Debüt „Viva Hate“ veröffentlichte er 1988. Seitdem erschienen diverse, von Kritikern gefeierte Nachfolger, inklusive „Kill Uncle“ und „Your Arsenal“. Sein höchst erfolgreiches Comeback „You Are The Quarry“ erschien 2004, nachdem er sich eine fünfjährige Pause gegönnt hatte.

